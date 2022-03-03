دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن البيت الأبيض، الأربعاء عن عقوبات جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا عقب الغزو الذي تتعرض له أوكرانيا منذ الخميس الماضي.
وأوضح البيت الأبيض بـ"مستند حقائق" تفاصيل العقوبات الجديدة بـ5 تقاط جاءت كما يلي:
- القيود الكاسحة على بيلاروسيا لخنق استيرادها للسلع التكنولوجية رداً على دعمها للحرب التي اختارها بوتين. ستوسع وزارة التجارة نطاق السياسات الصارمة للرقابة على الصادرات المطبقة على روسيا لتشمل بيلاروسيا. سيساعد هذا الإجراء في منع تحويل العناصر والتقنيات والبرامج عبر بيلاروسيا إلى روسيا وسيؤدي إلى تدهور كبير في قدرة كلا البلدين على الحفاظ على عدوانهما العسكري وإبراز قوتهما. سيحدّ هذا بشدة من قدرة روسيا وبيلاروسيا على الحصول على المواد التي تحتاجها لدعم عدوانهما العسكري ضد أوكرانيا، وإبراز القوة بطرق تهدّد الاستقرار الإقليمي، وتقويض السلم والأمن العالميين.
- عقوبات حظر كامل على الكيانات الدفاعية الروسية. ستفرض وزارة الخارجية عقوبات شاملة تستهدف قطاع الدفاع الروسي لتقييد آلة بوتين الحربية بشكل أكبر. وسيؤدّي هذا الإجراء إلى فرض تكاليف كبيرة على شركات تطوير وإنتاج الأسلحة الروسية. في المجموع، سيتمّ تصنيف 22 كيانا روسيا مرتبطا بالدفاع، بما في ذلك الشركات التي تصنع الطائرات المقاتلة ومركبات المشاة القتالية وأنظمة الحرب الإلكترونية والصواريخ والمركبات الجوية بدون طيار للجيش الروسي.
- ضوابط التصدير التي تستهدف تكرير النفط، وهو مصدر إيرادات رئيسي يدعم الجيش الروسي. من خلال ضوابط التصدير على معدات استخراج النفط والغاز، ستفرض وزارة التجارة قيودا على صادرات التكنولوجيا التي ستدعم قدرة التكرير الروسية على المدى الطويل. الولايات المتحدة وحلفاؤها وشركاؤها ليس لديهم مصلحة استراتيجية في الحد من الإمداد العالمي للطاقة – وهذا هو السبب في أننا قمنا باستثناء مدفوعات الطاقة من عقوباتنا المالية. سوى أننا وحلفاءنا وشركاءنا نشترك في مصلحة قوية في تدهور مكانة روسيا كمورّد رئيسي للطاقة بمرور الوقت. ولسوف تساعد هذه الإجراءات في تعزيز هذا الهدف، بينما تقوم بحماية المستهلكين الأمريكيين.
- استهداف الكيانات الداعمة للجيش الروسي والبيلاروسي. ستضيف وزارة التجارة، بالتنسيق مع الوكالات الأخرى، الكيانات التي شاركت في خدمات الأمن الروسية والبيلاروسية والقطاعات العسكرية والدفاعية و/أو جهود البحث والتطوير العسكرية والدفاعية أو التي ساهمت فيها أو دعمتها بشكل آخر إلى قائمة الكيانات المعاقبة. ستضمن هذه الإجراءات عدم حصول الجيش وكذلك قطاعات الطيران والبحرية والتكنولوجيا المتقدمة على سلع وتكنولوجيا أمريكية يمكن استخدامها لدعم الصيانة الفنية والابتكار في روسيا.
- منع الطائرات الروسية من دخول واستخدام الأجواء الأمريكية الداخلية. مثلما أعلن الرئيس، ستغلق الولايات المتحدة المجال الجوي الأمريكي أمام جميع الرحلات الجوية الروسية – مما سيزيد من عزلة روسيا ويضيف ضغطًا إضافيًا على اقتصادها. ويشمل ذلك كلّ الطائرات المعتمدة من قبل أي شخص مرتبط بروسيا أو المشغّلة من قبله أو المسجّلة باسمه أو الخاضعة لسيطرته. كما يشمل ذلك إلغاء قدرة جميع شركات الطيران الروسية – سواء تلك التي تحمل الركاب أو البضائع – على السفر من وإلى الوجهات الأمريكية، بالإضافة إلى رفض دخول أي طائرة روسية إلى المجال الجوي للولايات المتحدة. من خلال هذا الإجراء، تقف الولايات المتحدة مع أكثر من 30 سوق من أسواق الطيران الأكثر أهمية في العالم في حرمان شركات الطيران الروسية من القدرة على ممارسة الأعمال التجارية.