بايدن يرسل رسالة لروسيا في خطاب "حالة الاتحاد".. هذا ما قاله

رئيس أوكرانيا بمقابلة حصرية مع CNN: سنرى إن كانت روسيا تريد السلام حقًا أم تضيع الوقت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن البيت الأبيض، الأربعاء عن عقوبات جديدة ضد روسيا وبيلاروسيا عقب الغزو الذي تتعرض له أوكرانيا منذ الخميس الماضي.

وأوضح البيت الأبيض بـ"مستند حقائق" تفاصيل العقوبات الجديدة بـ5 تقاط جاءت كما يلي: