أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأحد، إن الولايات المتحدة تعمل مع حلفائها في أوروبا للنظر في إمكانية حظر واردات النفط الروسية في محاولة لمعاقبة البلاد على غزوها غير المبرر لأوكرانيا.

وقال بلينكن لمذيع CNN جيك تابر في برنامج" حالة الاتحاد": "عندما يتعلق الأمر بالنفط، النفط الروسي، كنت على الهاتف أمس مع الرئيس وأعضاء آخرين في مجلس الوزراء حول هذا الموضوع بالضبط، ونحن الآن نتحدث مع شركائنا الأوروبيين وحلفائنا للنظر بطريقة منسقة في الاحتمال من حظر استيراد النفط الروسي مع التأكد من أنه لا يزال هناك إمدادات مناسبة من النفط في الأسواق العالمية".

وأضاف بلينكن: "هذه مناقشة نشطة للغاية ونحن نتحدث".

أعلنت الولايات المتحدة بالفعل سلسلة من العقوبات ضد روسيا والرئيس فلاديمير بوتين منذ الغزو غير المبرر لأوكرانيا الشهر الماضي.

لكن الخطوة غير المسبوقة المتمثلة في فرض عقوبات على صادراتها النفطية من المرجح أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع الصاروخي، مما يوجه ضربة موجعة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم لأن روسيا هي المنتج الثاني للنفط في العالم.

على الرغم من أن الولايات المتحدة تستهلك القليل جدًا من النفط الروسي - بلغت واردات النفط من روسيا 90 ألف برميل يوميًا فقط في ديسمبر/ كانون الأول - فإن السوق العالمية المترابطة تعني أن صدمات العرض في جزء واحد من العالم يمكن أن تؤثر على الأسعار في كل مكان.