عاصفة فضائية تُجهز على 40 قمرًا صناعيًا لإيلون موسك.. وهذا ما سيحدث لها

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تحدّث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس أكس، مؤكدا على أن بلاده ستتلقى مجموعة أخرى من هوائيات "ستارلينك" للمدن المدمرة في تغريدة في وقت مبكر، الأحد.

صورة أرشيفية تعبيرية لهوائي "ستارلينك" , plain_text Credit: PABLO COZZAGLIO/AFP via Getty Images

يمكن استخدام هوائيات "ستارلينك" للاتصال بخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية الخاصة بالشركة، والتي وفقًا لموقع "ستارلينك" الإلكتروني فإنها "مناسبة بشكل مثالي للمناطق التي كان الاتصال فيها غير موثوق به أو غير متوفر تمامًا".

وأشار ن "ستارلينك" بموقعها على أنه يمكن تجميع أطباق الخدمة "في غضون دقائق لدعم المستجيبين للطوارئ في سيناريوهات الكوارث".

ويذكر أن موسك أرسل حمولة من معدات "ستارلينك" إلى أوكرانيا هذا الأسبوع، ردًا على نداء من نائب رئيس الوزراء في الأوكراني، وسط مخاوف من أن الأوكرانيين قد يفقدون إمكانية الوصول إلى الإنترنت إذا واصلت روسيا هجماتها على البنية التحتية للاتصالات بالبلاد.

وكان موسك قد وجه تحذيرا للأوكرانيين داعيا إياهم لاستخدام التكنولوجيا "بحذر" في تغريدة، الخميس، قائلاً: "نظرًا لأنه (ستارلينك) هو نظام الاتصالات الوحيد غير الروسي الذي لا يزال يعمل في بعض أجزاء أوكرانيا"، فإن احتمالية استهداف النظام عالية من قبل القوات الروسية.