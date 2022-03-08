مصادر مطلعة تتوقع إعلان بايدن حظر واردات الطاقة الروسية اليوم

(CNN)-- من المتوقع أن يحظر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، واردات النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي إلى الولايات المتحدة، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على القرار.

ستقوم الولايات المتحدة بهذه الخطوة من جانب واحد، بدون حلفائها الأوروبيين، بسبب الخلاف بين الدول الأوروبية حول ما إذا كانت ستحظر مصادر الطاقة الروسية.

وتستخدم دول الاتحاد الأوروبي الطاقة الروسية بدرجة أكبر بكثير من الولايات المتحدة.

وقرر المسؤولون الأمريكيون، نظرًا للضغوط السياسية الشديدة في الداخل، أن بإمكانهم التحرك بدون التحالف وعدم خلق قضايا رئيسية.

من المتوقع أن يتحدث بايدن عن قراره الساعة 10:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي.