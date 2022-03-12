قائمة ما حظر بايدن استيراده وتصديره والاستثمار فيه بروسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، باتخاذ خطوات إضافية في العقوبات المفروضة على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا، وفيما يلي نستعرض لكم تفاصيها، وفقا للبيت الأبيض:

- يحظر استيراد المنتجات التالية من الاتحاد الروسي إلى الولايات المتحدة: الأسماك والأطعمة البحرية ومستحضراتها؛ المشروبات الكحولية؛ الألماس غير الصناعي، وأي منتجات أخرى من الاتحاد الروسي تحدّدها وزيرة الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير التجارة.

- يحظر تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الولايات المتحدة، أو من قبل شخص أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة، حيثما كان، للسلع الكمالية، وأي عناصر أخرى تحدّدها وزيرة التجارة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير الخزانة لأي شخص موجود في الاتحاد الروسي.

- يحظر الاستثمار الجديد في أي قطاع من قطاعات اقتصاد الاتحاد الروسي وفقا لما تحدّده وزيرة التجارة، بالتشاور مع وزير الخارجية ووزير الخزانة، من قبل شخص أمريكي، حيثما كان.

- يحظر تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من الولايات المتحدة، أو من قبل شخص أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة، حيثما كان، للأوراق النقدية المقومة بالدولار الأمريكي إلى حكومة الاتحاد الروسي أو أي شخص موجود في الاتحاد الروسي؛ وأي موافقة أو تمويل أو تسهيل أو ضمان من قبل شخص أمريكي، أينما كان، لمعاملة من قبل شخص أجنبي، إذا كانت تلك المعاملة بواسطة هذا الشخص الأجنبي محظورة بموجب هذا البند، إذا تم إجراؤها بواسطة شخص أمريكي أو موجود في الولايات المتحدة.