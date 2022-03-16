(CNN)-- قالت كادري سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن الولايات المتحدة تدعم جهود أوروبا للتخلي عن الغاز الروسي، جراء غزو موسكو لأوكرانيا.

وذكرت سيمسون، لريتشارد كويست المذيع بشبكة CNN، أن "جهود أوروبا للتحول عن الغاز الطبيعي الروسي مستمرة ويتم دعمها من خلال شحنات غاز طبيعي مسال من الولايات المتحدة".

وقالت: "لقد زادت شحنات الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير، ولا سيما من الولايات المتحدة"، وأضافت: "لقد ساعدنا ذلك هذا الشتاء، ولدينا أيضا اتصالات جيدة مع شركاء موثوقين آخرين".

كان الاتحاد الأوروبي وافق، الثلاثاء، رسميًا على حزمة عقوبات ضد روسيا ردا على غزوها لأوكرانيا، وتشمل العقوبات حظر الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي، وصادرات السلع الفاخرة، وواردات منتجات الصلب من روسيا.

وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، إن العقوبات تشمل "حظرا على الاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي مع استثناءات محدودة للطاقة النووية المدنية ونقل بعض منتجات الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي".