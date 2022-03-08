(CNN)-- وضع الاتحاد الأوروبي الخطوط العريضة لخطط القضاء على اعتماده على الطاقة الروسية.

وقال الاتحاد، في بيان الثلاثاء، إنه سيخفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام، وسيقضي على احتياجاته الإجمالية من النفط والغاز الروسي "قبل عام 2030 بكثير".

وأضاف البيان أن الاتحاد يخطط للقضاء على اعتماده على الغاز الروسي من خلال "تنويع إمدادات الغاز، من خلال زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب من موردين غير روسيين، وكميات أكبر من الميثان الحيوي وإنتاج وواردات الهيدروجين المتجدد؛ وتقليل الاستخدام الأسرع للوقود الأحفوري في منازلنا ومبانينا وصناعتنا ونظام الطاقة لدينا، من خلال تعزيز كفاءة الطاقة, وزيادة مصادر الطاقة المتجددة والكهرباء، ومعالجة اختناقات البنية التحتية".

يعتمد الاتحاد الأوروبي على روسيا في حوالي 40٪ من غازه الطبيعي. كما تزود روسيا بحوالي 27٪ من النفط الذي يستورده الاتحاد الأوروبي كل عام.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أيضًا عن سلسلة من الإجراءات لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الذي كان الاتحاد يواجهه منذ عدة أشهر، والذي تفاقم الآن بسبب مخاوف تعطل الإمدادات، بما في ذلك حدود الأسعار المؤقتة المحتملة والمساعدات الحكومية قصيرة الأجل للشركات المتضررة من ارتفاع أسعار الطاقة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "يجب أن نصبح مستقلين عن النفط والفحم والغاز الروسي. لا يمكننا ببساطة الاعتماد على مورد يهددنا بشكل صريح. نحن بحاجة إلى العمل الآن للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة، وتنويع إمدادات الغاز لدينا لفصل الشتاء المقبل وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة".

وقال مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، كادري سيمسون، إن الاتحاد الأوروبي لديه "كميات كافية من الغاز" للأسابيع المتبقية من هذا الشتاء، لكن "نحتاج إلى تجديد احتياطياتنا بشكل عاجل للعام المقبل".

وأضافت: "لذلك ستقترح المفوضية أنه بحلول الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، يجب ملء مخزون الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90٪ على الأقل".