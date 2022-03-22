دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اقترح الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، مسارعة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع أوروبا، لتبادل المصالح في ظل حاجة دول القارة العجوز إلى النفط والطاقة، حسب قوله.

وقال الشيخ حمد بن جاسم، في حسابه عبر تويتر، الثلاثاء: "الغرب وبالذات الدول الأوروبية بحاجة ماسة للنفط والطاقة، وخاصة من منطقتنا ومن دول مجلس التعاون بالذات".

وأشار إلى أن دول الخليج "حاولت إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الأوروبية على مدى أكثر من 30 عامًا من النقاش، لكنها لم توقع بسبب مماطلة وعراقيل وضعها الجانب الاوروبي الذي لا يريد أن تمس مصالحه، ويفضّل أن تكون تجارته مع دولنا بدون إطار قانوني كما هو وضعها الراهن".

في حين رأى الشيخ حمد بن جاسم "أن وجود اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الأوروبية سيخفف كثيرًا أعباء الرسوم التي تفرضها تلك الدول على ما نصدره لهم، وخاصة النفط وما يتصل به من منتجات، ولو تحقق ذلك فإنه سيساعد اقتصاديات دولنا كثيرًا".

وقال: "الأوروبيون الآن بحاجة ماسة لمصادر للطاقة تقوي مواقفهم السياسية والأمنية، ونحن نحتاج لإبرام هذه الاتفاقية على وجه السرعة تحقيقا للمصالح المتبادلة التي هي الاساس الذي تقوم عليه التعاملات بين الدول".

وتابع: "ونحن نعلم من تجاربنا أن الغرب ينسى دولنا ولا يتعامل معنا لا بندية ولا على أساس المصالح المشتركة، ولا يتذكرنا إلا عندما تكون له حاجة ماسة وكأن دولنا خزينة يفتحونها عند الشدائد. ومن هنا يجب أن يعلموا بأن لنا نحن أيضًا مصالح ينبغي ألا تمس ويجب ان تتحقق على أساس المصالح المتبادلة".