لماذا ارتفعت أسعار السجائر في مصر؟.. مصنعون يجيبون

القاهرة، مصر (CNN)-- أعلنت شركات السجائر في مصر عن زيادة الأسعار بقيمة تتراوح بين جنيه إلى 3 جنيهات (0.055 إلى 0.16 دولار) في معظم الأصناف، وأرجع مصنعون أسباب هذه الزيادة إلى ارتفاع الأسعار عالميا ونقص في المعروض من الخامات المستخدمة في إنتاج السجائر، وطالبوا بإعفاء مستلزمات إنتاج السجائر من قرار قصر العمليات الاستيرادية على الاعتمادات المستندية.

وافتتحت الشركة الشرقية إيسترن كومباني، مسار الإعلان عن رفع أسعار السجائر بزيادة أصناف كليوباترا، ومونديال، وبوسطن بقيمة جنيه واحد، مطلع شهر مارس/ آذار الجاري، وبعدها بأيام لحقت بها شركة فيليب موريس، ورفعت سعر سجائر ميريت بقيمة جنيه، ومارلبورو بقيمة جنيهين، وأخيرا انضمت بريتش أمريكان توباكو للقائمة بزيادة سجائر دانهل بقيمة 2 جنيه، وسجائر كنت بقيمة 3 جنيهات، وسجائر رويالز ودانهل ماستر بليند وفايسروي بقيمة جنيه، بحسب بيانات للشركات.

وقال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة الشركات المنتجة للسجائر أسعار السجائر المحلية والأجنبية بقيمة تتراوح بين جنيه إلى 3 جنيهات، جاء نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، ونقص في الخامات المستخدمة في إنتاج السجائر مما دفع الشركات إلى زيادة الأسعار.

وأضاف إمبابي، فى تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن تطبيق البنك المركزي نظاما جديدا للاستيراد باشتراط وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، زاد من صعوبة استيراد المواد الخام لصناعة السجائر.

وأصدر البنك المركزي المصري، في فبراير/ شباط الماضي، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وقوبل هذا القرار برفض من منظمات الأعمال وقتها، غير أن مسؤولي البنك المركزي أصدروا تصريحات بالمضي في تنفيذ القرار، وطالبوا بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم.

وسبق أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في مايو/ آيار عام 2021، أن نسبة المدخنين في مصر تبلغ نحو 17.7% من إجمالي سكان مصر، بما يمثل حوالي 18 مليون نسمة، بلغ متوسط الإنفاق السنوي على التدخين للأسرة المصرية التي بها فرد مدخن أو أكثر نحو 6293.5 جنيه.

وقال هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية إيسترن كومباني، إن أسعار السجائر ارتفعت بنسبة تراوحت بين 5-7% منذ مطلع شهر مارس الجاري، وجاءت هذه الزيادة نتيجة أزمة في سلاسل إمداد الخامات المستلزمة لإنتاج السجائر وزيادة أسعارها عالميا، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار معظم أصناف السجائر بقيمة تتراوح بين جنيه إلى 3 جنيهات حسب الشريحة.

وربط أمان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، زيادة أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة مع تخفيض سعر صرف الجنيه، بقدرات كل شركة ومواردها من الدولار، مضيفا أن الشركة الشرقية إيسترن كومباني ستحاول تمرير الزيادة في سعر المواد الخام للمستهلك تدريجيا، ويدعمها في ذلك أنه لا يزال لديها مخزون من المواد الخام، إلا أن قرار زيادة جديدة في أسعار السجائر لم يتخذ بعد.

وحول حجم الاستهلاك المحلي من السجائر، قال هاني أمان، إن حجم استهلاك المصريين من السجائر يتراوح بين 90 إلى 95 مليار سيجارة سنويا، تسيطر الشركة الشرقية إيسترن كومباني، على الغالبية العظمى بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75% من السوق، وتسيطر الشركات الأجنبية على النسبة المتبقية ويزاحمها نسبة تتراوح بين 3-4% من السجائر المهربة من الخارج، مشيرًا إلى أن استهلاك المصريين من السجائر في رمضان ينخفض بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15% تقريبًا.