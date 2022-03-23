شهادات الاستثمار حلال أم حرام؟.. افتاء مصر توضح بـ7 نقاط

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أوضحت دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء، الموقف الشرعي من شهادات الاستثمار والتعامل فيها مؤكدة على أنها حلال وجائزة لا شبهة فيها.

وعددت دار الإفتاء المصرية 7 نقاط استندت فيها على ذلك بتغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، جاءت كالتالي: