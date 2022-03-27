بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- ستكون ممرات الشحن في شمال الأطلسي مزدحمة للغاية هذا العام حيث يتجه أسطول من شحنات الغاز الطبيعي الأمريكي إلى أوروبا، مما يساعد القارة على تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا.

قالت إدارة بايدن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ستعمل مع موردين آخرين لإرسال 15 مليار متر مكعب إضافي من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

قال محللو إستراتيجيات السلع في البنك الهولندي : "ينبغي تحقيق زيادة قدرها 15 مليار متر مكعب عن مستويات 2021، خاصة إذا واصلنا رؤية التدفقات القوية التي شهدناها حتى الآن هذا العام".

ما هي كمية الغاز التي نتحدث عنها؟ لن تقترب زيادة قدرها 15 مليار متر مكعب من استبدال واردات أوروبا من الغاز الروسي، والتي بلغ مجموعها حوالي 155 مليار متر مكعب في عام 2021.. لكنها بداية.

وقال أليكس فرولي محلل الغاز الطبيعي المسال في "إندبندنت كومودتي إنتليجنس سيرفيسز" إن "15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال رقم كبير. إنه يعادل نحو سدس الطلب السنوي على الغاز في ألمانيا."

تذكر: لا يتم شحن الغاز الطبيعي المسال عبر خطوط الأنابيب. وبدلاً من ذلك، يتم تحويل الغاز إلى سائل وتحميله على السفن. إن إرسال 15 مليار متر مكعب إضافية إلى أوروبا يعني 150 حمولة إضافية تعبر المحيط الأطلسي.

من اللافت للنظر أن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من مساعدة أوروبا. فقد قامت بشحن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات الـ 48 الأدنى فقط في عام 2016، وارتفعت لتصبح أكبر مصدر في العالم في غضون ست سنوات فقط حيث عززت ثورة الغاز الصخري الإنتاج المحلي وحولت البلاد إلى قوة قوية في أسواق الطاقة العالمية.

صدرت أمريكا غازًا مسالًا أكثر من المنتجين المنافسين قطر وأستراليا لأول مرة في ديسمبر. ستكون أكبر مصدر في العالم حتى عام 2022 ككل، وفقًا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية.

الناس يبحثون عن سيارات كهربائية

مع ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الألم على المحطات، يبحث المستهلكون - وربما يحلمون - بسيارات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وصل الاهتمام بالبحث عن السيارات الكهربائية على شبكة الإنترنت إلى مستوى قياسي في الولايات المتحدة في مارس / آذار، وفقًا لمؤشرات غوغل.

في حين أن أسعار الغاز المرتفعة هي بالتأكيد أحد الأسباب، قال جيسي توبراك، كبير محللي السيارات في Autonomy ، وهي شركة اشتراك في السيارات الكهربائية، إن الاهتمام الجديد مدفوع بمجموعة من العوامل.

قال توبراك لـ CNN إنه "رد فعل مباشر لأسعار الغاز المرتفعة، وفوق ذلك، نرى أيضًا المزيد والمزيد من موديلات السيارات الكهربائية المتاحة للاختيار من بينها".

هل هذا يعني أن كل باحث في غوغل يتسوق لشراء سيارة كهربائية جديدة؟ ربما لا.

كثير من الناس من المحتمل أنهم يستكشفون تكاليف وفوائد هذه السيارات ذات المظهر الرائع والتي تعمل بالطاقة الكهربائية. لا تزال المركبات الكهربائية باهظة الثمن بالنسبة للعديد من الأشخاص في الولايات المتحدة. وبدلاً من إنفاق المزيد من الأموال مقدمًا، يميل العديد من المستهلكين إلى الاحتفاظ بسياراتهم الحالية طالما أنها ستستمر.

ومع ذلك، قال توبراك إن بحث غوغل هو مقياس جيد لطلب المستهلكين، وأنه يطابق ما رأته شركته في الأسابيع الأخيرة: زيادة الاستفسارات والحجوزات للسيارات الكهربائية.