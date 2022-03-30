دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أودعت المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، في وقت تعاني البلاد أزمة اقتصادية جراء تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، إنه المملكة قامت بذلك "إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (أيده الله) وسمو ولي عهده الأمين" الأمير محمد بن سلمان.

وأضافت الوكالة أن البادرة تأتي "امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة"، و"تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمراراً من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية ‏الشقيقة".

ويأتي ذلك بعد إعلان البنك المركزي خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (يساوي حاليًا 18.28 جنيهًا)، إضافة إلى رفع أسعار الفائدة في البنوك بنسبة 1%.

ويوم الأربعاء، أعلنت الحكومة المصرية الموافقة على مشروع اتفاقية مع السعودية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر.

وقالت الحكومة، في بيان، إن الاتفاقية تهدف إلى "تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد، وذلك في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر".

وفي وقت سابق الثلاثاء، اتفقت مصر وقطر على عقد استثمارات وشراكات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار.

وجاء الإعلان على هامش زيارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية بدولة قطر، يرافقه وزير المالية بدولة قطر علي بن أحمد الكواري، إلى مصر.