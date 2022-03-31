وزير الطاقة الإماراتي يوضح لـCNN تصريحه "لا بديل عن النفط الروسي"

(CNN)-- وافقت منظمة أوبك + لكبار منتجي النفط وروسيا، الخميس، على بقاء زيادة إنتاج النفط الخام لشهر مايو/ أيار 2022 بمقدار 432 ألف برميل يوميًا.

وعقد وزراء الدول الأعضاء في أوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة لقاءًا اليوم عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وقالت "أوبك"، في بيان لها، أنه عقب اختتام الاجتماع الوزاري لوحظ أن استمرار أساسيات سوق النفط والإجماع على التوقعات يشير إلى سوق متوازن بشكل جيد وأن التقلبات الحالية ليست ناجمة عن الأساسيات ولكن من خلال التطورات الجيوسياسية المستمرة.

وقررت "أوبك" عقد اجتماعها الوزاري المقبل في 5 مايو/ أيار 2022.

وشددت المنظمة على أهمية الالتزام بالمطابقة الكاملة وآلية التعويض والاستفادة من تمديد فترة التعويض حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.