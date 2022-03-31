بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

(CNN)-- أدى وابل العقوبات التي فرضها الغرب في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تدمير عملة الروبل. ولكن بعد شهر واحد من تحرك الدبابات، حققت العملة تعافيًا كاملاً ويتم تداولها الآن عند المستويات التي شوهدت قبل الحرب. كيف يُعقل ذلك؟

اتخذ البنك المركزي الروسي خطوات دراماتيكية في الأسابيع الأخيرة للتدخل في السوق، وتنفيذ سياسات لمنع المستثمرين والشركات من بيع العملة وغيرها من الإجراءات التي تجبرهم على شرائها.

ماذا فعلت موسكو لتعزيز الروبل؟

قام البنك المركزي بمضاعفة أسعار الفائدة إلى 20٪. وهذا يشجع المدخرين الروس على الاحتفاظ بأموالهم بالعملة المحلية.

صدرت أوامر للمصدرين بمقايضة 80٪ من عائداتهم من العملات الأجنبية بالروبل بدلاً من الاحتفاظ بالدولار أو اليورو.

تم حظر السماسرة الروس من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب. ولا يُسمح للمقيمين بإجراء تحويلات بنكية خارج روسيا.

وهدّدت روسيا بالمطالبة بدفع ثمن الغاز الطبيعي بالروبل وليس باليورو أو بالدولار.

سمحت هذه الإجراءات لموسكو باختلاق الطلب على الروبل. المشكلة التي تواجه صانعي السياسة هي أنه مع تدهور الاقتصاد الروسي، لا أحد يريد في الواقع شراء العملة من تلقاء نفسه. عندما يتم رفع القيود، سينخفض ​​الطلب على الروبل، وستنخفض قيمته - ربما بشكل كبير.

وينطبق الشيء نفسه على سوق الأوراق المالية في روسيا. اتجه مؤشر MOEX القياسي إلى الأعلى عند استئناف التداول قبل أسبوع بعد توقف طويل فرضته الحرب، لكن المحللين يقولون إن هذا يرجع إلى القيود المفروضة على المستثمرين، بما في ذلك حظر البيع على المكشوف. تم السماح بتداول 33 سهمًا فقط عند إعادة فتح السوق. عندما امتد التداول ليشمل جميع الأسهم هذا الأسبوع، انخفض المؤشر مرة أخرى.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، لا ينبغي أن يؤخذ انتعاش الروبل وتحركات سوق الأسهم على أنه إشارة إلى أن الاقتصاد الروسي في حالة تحسن. تواجه البلاد أعمق ركود منذ التسعينيات، وسوف ينكمش الاقتصاد بمقدار الخمس هذا العام، وفقًا لتوقعات حديثة من S&P Global Market Intelligence.