ماذا يعني ذلك؟.. تفاعل على إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الأمريكي

اقتصاد
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الأكبر في تاريخ أمريكا.. لحظة إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميًا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستشهد نشطاء بتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية والتي قالت فيه: "السحب الجديد البالغ مليون برميل يوميًا هو الأكبر الذي تم الإعلان عنه على الإطلاق وسيستمر ستة أشهر، مما يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من ثلث الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة. سيؤدي التراجع إلى رفع الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1984".

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق من الشهر عن سحب منسق للنفط من الاحتياطيات بالاشتراك مع دول أخرى. كما أفرج عن حوالي 60 مليون برميل في نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي قال في ذلك الوقت إنه كان أكبر إطلاق من الاحتياطي في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن لم يكن لذلك تأثير كبير على أسعار الغاز، التي استمرت في الارتفاع حيث تسببت القيود العالمية على صادرات الطاقة الروسية في ارتفاع الأسعار.

وتستهلك الولايات المتحدة حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميًا، مع استهلاك عالمي يحوم حول 100 مليون برميل. ستضع إصدارات بايدن المخطط لها مزيدًا من النفط في السوق العالمية، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف.

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