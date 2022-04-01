دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن سحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي لمدة 6 أشهر تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمريكا تقرر استخدام مخزوناتها النفطية بمعدلات تاريخية مليون برميل يومي لمدة ستة أشهر هذا من شأنه استهلاك ثلث المخزون ويعيده إلى مستويات ١٩٨٤ ميلادي لهذا دلالتين لم تنجح محاولاتهم بالحصول على دعم من السعودية و أوبك وسيضع البيت الأبيض في حرج إذا لم تستجب الأسعار Ft. https://t.co/pyuZBHgMLa

واستشهد نشطاء بتقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأمريكية والتي قالت فيه: "السحب الجديد البالغ مليون برميل يوميًا هو الأكبر الذي تم الإعلان عنه على الإطلاق وسيستمر ستة أشهر، مما يؤدي إلى استنزاف ما يقرب من ثلث الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة. سيؤدي التراجع إلى رفع الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ عام 1984".

الإدارة الحالية 🇺🇸 تعتبر أكثر إدارة استخدامً لاحتياطي #النفط الاستراتيجي هنا الكميات و التوقيت 👇🏻 نوفمبر ٢٠٢١ | ٥٠ مليون برميل منها ١٨ استحقاق سابق. مارس ٢٠٢٢ | ٣٠ مليون برميل. اليوم | ١٨٠ مليون برميل. السؤال من راح يعوض و يشتري ٢٤٢ مليون برميل لتعبئة المخزون ؟ 😎 #OOTT https://t.co/M7M0GlTDSa

وكان بايدن قد أعلن في وقت سابق من الشهر عن سحب منسق للنفط من الاحتياطيات بالاشتراك مع دول أخرى. كما أفرج عن حوالي 60 مليون برميل في نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي قال في ذلك الوقت إنه كان أكبر إطلاق من الاحتياطي في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن لم يكن لذلك تأثير كبير على أسعار الغاز، التي استمرت في الارتفاع حيث تسببت القيود العالمية على صادرات الطاقة الروسية في ارتفاع الأسعار.

🚨أمر الرئيس #بايدن بسحب مليون برميل يومياً على مدى 180 يوماً من الاحتياطي النفط الاستراتيجي SPR-الذي يحوي 568 مليون برميل نفط- 🚨وذلك للمرة الثالثة بعد سحب 60 مليون برميل في نوفمبر من الاحتياطي ومن احتياطي 30 دولة أخرى- 🚨ما أدى إلى انخفاض سعر البرميل 5%-وانخفاضه في محطات الوقود https://t.co/kJ2mO0o8lE

وتستهلك الولايات المتحدة حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميًا، مع استهلاك عالمي يحوم حول 100 مليون برميل. ستضع إصدارات بايدن المخطط لها مزيدًا من النفط في السوق العالمية، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف.