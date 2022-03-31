شاهد كيف رد بايدن على صحفي عندما سأله عن رأيه في بوتين

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إطلاق غير مسبوق للنفط من الاحتياطيات الأمريكية، واتخذ خطوات لمعاقبة شركات النفط لعدم زيادة الإنتاج من الإيجارات غير المستخدمة على الأراضي الفيدرالية، بحسب البيت الأبيض.

الخطوات هي محاولة لخفض أسعار الغاز مع إلقاء العبء على شركات النفط لزيادة العرض. وتواجه الخطوة الدراماتيكية ما أصبح مشكلة سياسية تلوح في الأفق قبل أشهر من انتخابات التجديد النصفي.

وقال البيت الأبيض: "بعد التشاور مع الحلفاء والشركاء، سيعلن الرئيس عن أكبر تحرير لاحتياطيات النفط في التاريخ، ويضع مليون برميل إضافي في السوق يوميًا في المتوسط ​​- كل يوم - للأشهر الستة المقبلة. حجم هذا الإصدار غير مسبوق: لم يكن للعالم إطلاقًا لاحتياطيات النفط بمعدل مليون واحد يوميًا لهذه المدة الزمنية. سيوفر هذا الإصدار القياسي كمية تاريخية من الإمداد لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام الذي يرتفع فيه الإنتاج المحلي".

وسوف يصل حجم التفريغ إلى 180 مليون برميل من النفط.

وأعلن بايدن في وقت سابق من الشهر عن إطلاق منسق للنفط من الاحتياطيات بالاشتراك مع دول أخرى. كما أفرج عن حوالي 60 مليون برميل في نوفمبر/ تشرين الثاني، الذي قال في ذلك الوقت إنه كان أكبر إطلاق من الاحتياطي في تاريخ الولايات المتحدة.

لم يكن لأي من الخطوتين تأثير كبير على أسعار الغاز، التي استمرت في الارتفاع حيث تسببت القيود العالمية على صادرات الطاقة الروسية في ارتفاع الأسعار.

تستهلك الولايات المتحدة حوالي 20 مليون برميل من النفط يوميًا، مع استهلاك عالمي يحوم حول 100 مليون برميل. ستضع إصدارات بايدن المخطط لها مزيدًا من النفط في السوق العالمية، مما قد يؤدي إلى خفض التكاليف.

كما دعا الرئيس الكونغرس إلى "جعل الشركات تدفع رسومًا على الآبار من عقود الإيجار التي لم تستخدمها منذ سنوات وعلى فدادين من الأراضي العامة التي يكدسونها دون إنتاجها".

لأشهر، عارضت إدارة بايدن علنًا فكرة أن اللوائح تمنع منتجي النفط من المزيد من الإنتاج المحلي، مشيرة إلى ملايين الأفدنة من الأراضي مع تصاريح معتمدة لإنتاج النفط والغاز.

جاء في بيان حقائق صادر عن البيت الأبيض أن "الشركات التي تنتج من فدادين مستأجرين ومن الآبار الحالية لن تواجه رسومًا أعلى"، لكن الشركات التي تستمر في الإبقاء على فدادين غير منتجة سيتعين عليها أن تختار ما إذا كانت ستبدأ في الإنتاج أو دفع رسوم لكل فدان معطل وغير مستخدم".

سيصدر بايدن أيضًا توجيهًا لاستدعاء قانون الإنتاج الدفاعي لتحفيز الإنتاج المحلي للمعادن الحيوية اللازمة لتصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة على المدى الطويل.

يضيف الانتقال من البيت الأبيض معادن مهمة مثل الليثيوم والنيكل والجرافيت والكوبالت والمنغنيز إلى قائمة العناصر التي يغطيها قانون الإنتاج الدفاعي لعام 1950، وهو قانون يعود إلى حقبة الحرب الكورية يسمح للرئيس باستخدام سلطة الطوارئ لإصدار أوامر شراء كبيرة نوع معين من المنتجات أو توسيع القدرة الإنتاجية والعرض. وسيسمح ذلك للإدارة الأمريكةي بدعم إنتاج ومعالجة هذه المعادن الهامة اللازمة لانتقال الطاقة النظيفة.

ستنفذ وزارة الدفاع هذه السلطة، وفقًا للبيت الأبيض، وستقوم بذلك بالتشاور مع المجتمعات القبلية وباستخدام معايير بيئية وعمالية ومجتمعية قوية.

بايدن يعالج مشكلة سياسية كبيرة

الاستفادة من الاحتياطي - مخزون 600 مليون برميل من النفط الخام المخزن في كهوف الملح الجوفية في لويزيانا وتكساس - له تأثير محدود بشكل عام على أسعار الغاز بسبب كمية النفط التي يمكن إطلاقها في كل مرة، ولكن سيكون بمثابة في إشارة سياسية إلى أن بايدن يواصل مواجهة المشكلة.

في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفع سعر البنزين العادي في الولايات المتحدة، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 4.33 دولار للغالون في وقت سابق من مارس/ أذار.

ومع ذلك، بدأت الزيادات الحالية في التكلفة منذ أشهر، حيث زاد الطلب على النفط بينما تضاءل جائحة فيروس كورونا. أعرب البيت الأبيض عن إحباطه من عدم قيام شركات النفط بإعادة إنتاجها إلى المستويات التي كانت عليها قبل الوباء، وركز بدلاً من ذلك على دفع أرباح الأسهم للمستثمرين.

كان هناك نقاش داخلي بين مسؤولي الإدارة حول مدى قسوة ملاحقة شركات النفط والغاز لعدم تكثيف الإنتاج. ووبخهم بايدن في تصريحات سابقة، لكن بعض المسؤولين يعتقدون أن الحملة العنيفة ضد الشركات قد تأتي بنتائج عكسية.

قدم الغزو الروسي لأوكرانيا لبايدن ورقة أخرى. وفي تصريحات في وقت سابق من هذا الشهر، سعى بايدن إلى تحميل مسؤولية ارتفاع الأسعار على الرئيس الروسي: "لا نخطئ: الارتفاع الحالي في أسعار الغاز هو إلى حد كبير خطأ فلاديمير بوتين". وكرر عبارة "ارتفاع أسعار بوتين" منذ ذلك الحين.

كان حكام الولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يحاولون كبح أسعار الغاز على مستوى الولاية.

في الأسبوع الماضي، طرح حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم اقتراحًا بقيمة 9 مليارات دولار لتوزيع بطاقات خصم بقيمة 400 دولار على السائقين في الولاية للمساعدة في تخفيف تأثير أعلى أسعار الغاز في البلاد. في جورجيا، وقع الحاكم الجمهوري بريان كيمب - الذي يواجه أحد أصعب سباقات إعادة الانتخاب في البلاد - مشروع قانون يمنح الجورجيين مبلغًا قدره 250 إلى 500 دولارًا لاسترداد الضرائب - وهي خطوة انتقدها العديد من منافسيه باعتبارها تسيس في عام الانتخابات.

وبينما تواجه الحاكمة الديمقراطية جانيت ميلز حملة إعادة انتخاب تنافسية في ولاية ماين، فقد اقترحت بعضًا من أكثر الإعفاءات سخاءً لدافعي الضرائب المؤهلين في ولايتها - في شكل شيكات بقيمة 850 دولارًا - للتخفيف من وطأة التضخم وأسعار الغاز.