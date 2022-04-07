المليارديرة السعودية لبنى العليان تثير تفاعلا بعد كشف سبب عيشها في بيت صغير وردها على سؤال عن حجم ثروتها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت المليارديرة السعودية، لبنى العليان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية بعد تصريحات أدلت بها وردها على سبب سكنها في بيت صغير رغم كل الأموال التي تملكها.

تصريحات العليان جاءت على قناة روتانا خليجية ونشرت في الاثنين، حيث قالت: "هل أحتاج بيت أكثر من كذة؟ كل الي احتاجه موجود في هذا البيت أكثر من كذة رح يكون وجع راس، وخصوصا أنت أولادك معك في البيت أنا أولادي كبروا وطلعوا من البيت.."

وتابعت قائلة: "زوجي ,انا لا نحتاج أكثر من كذة، البيت صغير بالنسبة لكن بالنسبة لنا بما فيه الكفاية والراحة هذا المنزل، بعدين من ناحية الثروة احنا مبدأنا كإخوة جيل ثاني، الطريقة التي ننظر فيها لأنفسنا في الشركة إحنا مؤتمنين للشركة أكثر من أننا ملاك أو أصحاب ثروة.."

وأضافت: "هذا ما نعلم أولادنا نفس الشيء وأولاد أولادنا هذا واجبنا أن الشركة هي مؤتمنة فينا وعلينا نراعيها ونكبرها.."

ويذكر أن مجلة فورتشن أوردت قائمتها لأكثر النساء نفوذاً في مجال الأعمال، ضمت سيدة الأعمال السعودية، لبنى العليان، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة العليان المالية، ولها نشاطات في المطالبة بالمساواة بين الجنسين، وتشجيع توظيف السيدات في مناصب إدارية.

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