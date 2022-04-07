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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت المليارديرة السعودية، لبنى العليان، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية بعد تصريحات أدلت بها وردها على سبب سكنها في بيت صغير رغم كل الأموال التي تملكها.

#المديفر في سؤاله لسيدة الأعمال لبنى العليان.. رغم ثروتك إلا أن منزلك بسيط، ما السبب وراء ذلك؟ @almodifer #الليوان #لبنى_العليان_في_ليوان_المديفر https://t.co/92nronhl0v

تصريحات العليان جاءت على قناة روتانا خليجية ونشرت في الاثنين، حيث قالت: "هل أحتاج بيت أكثر من كذة؟ كل الي احتاجه موجود في هذا البيت أكثر من كذة رح يكون وجع راس، وخصوصا أنت أولادك معك في البيت أنا أولادي كبروا وطلعوا من البيت.."

#المديفر إلى سيدة الأعمال لبنى العليان.. بكم تُقـدَّر ثروة العليان؟ @almodifer #الليوان #لبنى_العليان_في_ليوان_المديفر https://t.co/uPPyUT5aut

وتابعت قائلة: "زوجي ,انا لا نحتاج أكثر من كذة، البيت صغير بالنسبة لكن بالنسبة لنا بما فيه الكفاية والراحة هذا المنزل، بعدين من ناحية الثروة احنا مبدأنا كإخوة جيل ثاني، الطريقة التي ننظر فيها لأنفسنا في الشركة إحنا مؤتمنين للشركة أكثر من أننا ملاك أو أصحاب ثروة.."

وأضافت: "هذا ما نعلم أولادنا نفس الشيء وأولاد أولادنا هذا واجبنا أن الشركة هي مؤتمنة فينا وعلينا نراعيها ونكبرها.."

ويذكر أن مجلة فورتشن أوردت قائمتها لأكثر النساء نفوذاً في مجال الأعمال، ضمت سيدة الأعمال السعودية، لبنى العليان، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي في شركة العليان المالية، ولها نشاطات في المطالبة بالمساواة بين الجنسين، وتشجيع توظيف السيدات في مناصب إدارية.