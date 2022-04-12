الأكبر في تاريخ أمريكا.. لحظة إعلان بايدن سحب مليون برميل نفط يوميًا

(CNN Business)-- تراجعت أسعار النفط الأمريكي بشكل حاد، الاثنين، إلى أدنى مستوى إغلاق منذ الأيام الأولى للحرب في أوكرانيا.

ونزل الخام الأمريكي 4% ليستقر عند التسوية 94.29 دولارًا للبرميل. وهذا هو أدنى سعر تسوية منذ 25 فبراير/شباط مع بداية الحرب ويمثل انخفاضًا حادًا عن ذروة الشهر الماضي عند 130.50 دولارًا للبرميل.

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 4.2% إلى 98.48 دولارًا للبرميل - وهو أدنى سعر تسوية منذ 16 مارس/ آذار.

كانت عمليات البيع الأخيرة مدفوعة بالمخاوف بشأن الطلب على النفط حيث تكافح شنغهاي ومدن أخرى في الصين مع إغلاق Covid.

كما أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، أو حتى الركود، على أسعار النفط.

في الوقت نفسه، تعهدت الولايات المتحدة وحلفاؤها بالإفراج عن كميات هائلة من النفط من احتياطيات الطوارئ. وساهمت عمليات الإفراج الطارئة هذه في تخفيف المخاوف بشأن الإمدادات من روسيا، أكبر مصدر للنفط في العالم.