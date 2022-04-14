دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار بيان للمملكة العربية السعودية والكويت والموجه لإيران حول استغلال حقل الدرة النفطي تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

📌| تؤكد #السعودية و #الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في #حقل_الدرة والواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، واستمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بينهما بتاريخ 21 مارس 2022م. https://t.co/fRhr0o20cu

واعلنت المملكة والكويت في البيان أن البلدين "اتفقا بموجب مذكرة التفاهم الموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 27 ربيع الآخر 1441هـ الموافق 24 ديسمبر 2019م، على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة، وبتاريخ 18 شعبان 1443هـ الموافق 21 مارس 2022م، اتفق سمو وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية ومعالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت في محضر الاجتماع الموقع بينهما على العمل لاستغلال حقل الدرة الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة.."

الخارجية السعودية: بموجب مذكرة التفاهم الموقعة، اتفقتا كلًا من السعودية والكويت على الإسراع في تطوير واستغلال حقل الدرة - تجدد الدولتان "كطرف تفاوضي واحد“ دعوتهما لإيران للبدء بالمفاوضات دون تأخير. https://t.co/49xN3bsM95

وأضاف البيان: "تؤكد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت على حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في هذه المنطقة، وعلى استمرار العمل لإنفاذ ما تم الاتفاق عليه بموجب المحضر الموقع بينهما بتاريخ 21 مارس 2022م".

المملكة والكويت تؤكدان حقهما في استغلال الثروات الطبيعية في حقل الدرة.. وتجددان الدعوة لإيران لعقد مفاوضات حول تعيين الحد الشرقي من المنطقة المغمورة المقسومة https://t.co/GSTlkxnj9A https://t.co/8lXTJUb216

وتابعت: "سبق أن وجهت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الدعوات للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول تعيين الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة ولم تلبِ تلك الدعوات، وتجدد كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كطرف تفاوضي واحد دعوتهما الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعقد هذه المفاوضات".