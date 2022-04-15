نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلنت أمازون أنها وللمرة الأولى في تاريخ الشركة ستفرض على البائعين 5٪ رسوم وقود وتضخم.

وقال عملاق التجارة الإلكترونية إن الرسوم الجديدة ستبدأ في 28 أبريل وسيتم فرضها لأن التضخم ساء بشكل كبير في الأشهر الأخيرة.

وكتبت شركة أمازون في مذكرة وصلت لشبكة CNN: "توقعنا العودة إلى الحياة الطبيعية في العام 2022 مع تخفيف قيود Covid-19 حول العالم، لكن الوقود والتضخم فرضا مزيدًا من التحديات. من غير الواضح ما إذا كانت هذه التكاليف التضخمية سترتفع أو تنخفض، أو إلى متى سوف تستمر."

قال المتحدث باسم أمازون باتريك غراهام لشبكة CNN إن الرسوم الإضافية تنطبق فقط على معدلات الرسوم التي يدفعها البائعون الذين يختارون استخدام خدمات التنفيذ من أمازون، والتي تشمل تخزين المنتجات وتعبئتها وشحنها. لن يتأثر البائعون الآخرون الذين لا يستخدمون هذه الخدمات من أمازون.

تعتبر هذه الزيادة في الرسوم أحدث مثال على كيفية استجابة الشركات لارتفاع أسعار الطاقة والتكاليف الأخرى. كانت قد بدأت مؤخرًا شركتا Uber و Lyft في التعامل مع رسوم الوقود الإضافية المؤقتة على الرحلات ورفعت شركات الطيران أسعار تذاكر الطيران.

يمكن أن يترجم ارتفاع رسوم أمازون على البائعين إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين حيث تسعى الشركات إلى تمرير النفقات المتزايدة لعملائها.

قال مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء، إن الموردين رفعوا الأسعار بشكل حاد بنسبة 11.2٪ في مارس، وهو أعلى معدل في السجلات يعود إلى عام 2010. ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 8.5٪ على أساس سنوي في مارس، وهي أكبر قفزة منذ العام 1981.

وأشارت أمازون في مذكرتها إلى أن الشركة حاولت تقليل تأثير التضخم. وقالت: "شهدنا مثل الكثيرين زيادات كبيرة في التكلفة واستوعبناها، حيثما أمكن ذلك، لتقليل التأثير على شركاء البيع لدينا." وتابعت الشركة قائلة "ركزنا عندما قمنا بزيادة الرسوم على معالجة التكاليف الدائمة والتأكد من أن رسومنا منافسة لتلك التي يفرضها مقدمو الخدمات الآخرون."