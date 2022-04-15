من اليوم.. مصر تعلن زيادة سعر البنزين بأنواعه

سلاح تحاول أمريكا والغرب تجنبه.. بوتين قد يغلق صنابير النفط الروسي

وزير الطاقة الإماراتي يوضح لـCNN تصريحه "لا بديل عن النفط الروسي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة البترول المصرية، زيادة سعر البنزين بأنواعه مع ثبات أسعار وقود السولار، اعتبارا من الساعة 9 صباح الجمعة.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة وقالت فيه: "قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضي التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة في السوق المحلى وذلك للربع ابريل / يونيه 2022".

وواضحت الوزارة أن الأسعار الجديدة هي كالآتي:

- 7,50 جنيه للتر بنزين 80

- 8,75 جنيه للتر البنزين 92

- 9,75 جنيه للتر بنزين 95

-تثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر

- زيادة سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات 400 جنيه ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.