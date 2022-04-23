تحليل.. لماذا تستطيع الهند شراء النفط الروسي وتظل صديقة لأمريكا؟

(CNN)-- كانت الهند تتعرض لانتقادات من الغرب بسبب علاقتها بروسيا، ولكن ما الفرق الذي حدث خلال الأسابيع القليلة، في الشهر الماضي فقط.

ولم يقتصر الأمر على رفض الدولة الواقعة في جنوب آسيا إدانة هجوم موسكو الوحشي على أوكرانيا، ولكن كما قال منتقدون كانت مشترياتها من النفط الروسي المخفض تتحدى العقوبات التي تهدف إلى شل الموارد المالية للكرملين.

والبيت الأبيض كان يعلن استيائه، واصفا نيودلهي بأنها "مترددة إلى حد ما" وتحدث عن "خيبة أمل" ثم تغيرت نغمة الغرب فجأة عندما التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الشهر، وقيلت تصريحات عن "علاقة عميقة بين شعبينا" و"القيم المشتركة".

ثم في يوم الجمعة، سافر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إلى دلهي للتحدث عن العلاقات التجارية ولالتقاط الصور، كل ذلك بينما كان يتستر على "الخلافات" فيما يتعلق بروسيا.

ومع ذلك، فإن موقف الهند من أوكرانيا يظل كما هو إلى حد كبير، ولا تزال تشتري النفط الروسي الرخيص، ولا تزال هادئة بشأن غزو موسكو، ومؤخرا، في 7 أبريل/ نيسان، امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

ويقول محللون إن الهند علمت الغرب لتوها دروسا متقدمة في الدبلوماسية الدولية.

مع أهمية الهند لجهود الولايات المتحدة لمواجهة صعود الصين، التي تعتبرها الولايات المتحدة تهديدًا محتملاً للسلام العالمي أكبر من روسيا، كان على الغرب أن يقلل الانتقادات، أو كما قال هارش بانت، أستاذ العلاقات الدولية في كينجز كوليدج لندن، أدركت الولايات المتحدة أنها بحاجة إلى معاملة الهند على أنها "شريك جديد يحتاج إلى استمالة".

لماذا تعتبر الهند مهمة بالنسبة للولايات المتحدة؟

أصبح كل من نيودلهي وواشنطن قلقين بشكل متزايد بشأن القوة العسكرية المتنامية للصين، ومطالباتها الإقليمية العدوانية في البر والبحر، ونفوذها الاقتصادي المتزايد على جيرانها الأصغر.

ففي عهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، نما الجيش الصيني ليضم أكبر قوة بحرية في العالم، وطائرات مقاتلة متطورة تقنيًا وترسانة متنامية من الأسلحة النووية.

وقال بانت، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس برنامج الدراسات الإستراتيجية في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، إن جزءًا من خطة واشنطن لمواجهة ذلك يعتمد على وضع الهند جنبًا إلى جنب مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا في المجموعة الأمنية المعروفة باسم "الرباعية".

في غضون ذلك، الهند لديها مخاوفها الخاصة مع الصين، وانخرط البلدان في مواجهة عسكرية على طول حدودهما المشتركة في جبال الهيمالايا أودت بحياة العشرات في العامين الماضيين.

وفي مفارقة لن تضيع على واشنطن، تعتمد الهند بشكل كبير على الأسلحة الروسية لتجهيز جيشها، بما في ذلك في جبال الهيمالايا.

وتم توضيح المخاوف المشتركة بشأن العدوان الصيني بعد الاجتماع بايدن بين مودي، عندما حذر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن من أن الصين تسعى إلى "إعادة تشكيل المنطقة والنظام الدولي"، وقال إن الولايات المتحدة والهند "حددتا فرصًا جديدة لتمديد فترة العمليات في متناول جيوشنا".

وقال مانوج كيوالراماني، المتخصص في شؤون الصين بمعهد تاكشاشيلا في الهند، إن هذه علامة على أنه بغض النظر عن خلافاتهما بشأن أوكرانيا كان لدى البلدين "فهم عميق لمواقف بعضهما البعض".

وتساعد هذه المخاوف في تفسير سبب استمرار واشنطن في انتقاد صمت الصين بشأن تصرفات روسيا في أوكرانيا، حتى مع التزام الصمت تجاه الهند.

ظاهريًا، على الأقل، يبدو أن الهند والصين لديهما مواقف مماثلة بشأن حرب أوكرانيا. كلاهما وضع نفسه كمتفرج محايد وليس خصومًا صريحًا، وقد دعا كلاهما إلى السلام ورفض كلاهما إدانة الغزو على الفور، وكلاهما له علاقات استراتيجية مع روسيا يحرصان على عدم تعريضها للخطر.

وأعلن الرئيس الصيني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في فبراير/ شباط أن علاقتهما "لا حدود لها"، بينما في بعض التقديرات تحصل الهند على أكثر من 50٪ من معداتها العسكرية من روسيا، لكن هذه التشابهات سطحية فقط، ففي الواقع، هناك "اختلافات شاسعة"، بحسب كيوالراماني.

وقال كيوالراماني إن الصين شجبت العقوبات الغربية وألقت باللوم على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مرارًا وتكرارًا في الصراع، مقلدة وجهة نظر روسيا القائلة بأن الناتو عجل الأزمة من خلال التوسع شرقًا كما قامت وسائل الإعلام التي تديرها الدولة بتضخيم التضليل الروسي.

من ناحية آخرى، ابتعدت الهند عن انتقاد الناتو ويبدو أنها حريصة على التقليل من أهمية خلافاتها مع الولايات المتحدة وكانت هناك أيضًا تحولات طفيفة في موقف الهند مع تقدم الحرب.

كان مودي قد تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بينما لم يتحدث قادة الصين، كما أشار لي مينجيانغ، أستاذ العلاقات الدولية في كلية راجاراتنام للدراسات الدولية بجامعة نانيانغ في سنغافورة، وقال لي إن الهند كانت أيضا أشد قسوة في انتقادها لجرائم الحرب الروسية المزعومة.

وهذا الشهر، وصف سفير الهند لدى الأمم المتحدة مقتل المدنيين في مدينة بوتشا بأنه "مقلق للغاية"، وأدانه ودعا إلى فتح تحقيق.

وفي المقابل، قال السفير الصيني تشانغ جون إن الوفيات كانت "مقلقة للغاية"، لكنها لم تصل إلى حد توجيه اللوم وحث "جميع الأطراف" على "تجنب الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة".

بشكل ملحوظ، بعد محادثات بايدن - مودي ، أشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إدانة الهند "لقتل المدنيين في أوكرانيا وتقديمها المساعدة الإنسانية لشعب أوكرانيا".

علاقة معقدة

قد تدرك الولايات المتحدة أيضًا أن علاقة الهند بروسيا قد اتبعت تاريخيًا مسارًا مختلفًا تمامًا عن الغرب، وأشار بلينكن إلى أن علاقات الهند مع روسيا "تطورت على مدى عقود، في وقت لم تكن فيه الولايات المتحدة قادرة على أن تكون شريكًا للهند".

يبدو أن هذا إشارة إلى الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، والتي كانت الهند خلالها غير منحازة رسميًا.

ومع ذلك ، بدأت الهند تميل نحو الاتحاد السوفيتي في السبعينيات عندما بدأت الولايات المتحدة في تقديم المساعدة العسكرية والمالية لجارتها باكستان.

كان هذا عندما بدأت روسيا في تقديم الأسلحة إلى الهند، ولا تزال الهند تعتمد بشدة على روسيا في المعدات العسكرية لهذا الغرض.

وفي عام 2018 ، وقعت الهند صفقة أسلحة بقيمة 5 مليارات دولار مع روسيا من أجل نظام صاروخي للدفاع الجوي، على الرغم من أن الصفقة من المحتمل أن تضعها في مرمى قانون واشنطن لمواجهة أعداء أمريكا من خلال العقوبات، وهو قانون صدر في عام 2017 وفرض عقوبات جديدة على إيران وروسيا وكوريا الشمالية.

ويحد اعتماد الهند على الأسلحة الروسية من قدرتها على إدانة تصرفات موسكو في أوكرانيا، وعندما زار بوتين دلهي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وصف مودي بوتين بأنه "صديق عزيز".

"استمالة من جميع الأطراف"

وقال بانت إن كل هذا أدى إلى موقف يتم فيه استمالة الهند من جميع الأطراف.

لا تزال موسكو في موقفها، ولا تزال حريصة على بيع النفط للهند بسعر مخفض حتى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف التقى نظيره في دلهي هذا الشهر وأشاد بالهند لعدم النظر إلى حرب أوكرانيا "بطريقة أحادية الجانب".

علاوة على ذلك، هناك الغرب، الذي تزداد العلاقات معه بشكل أوثق منذ انتخاب مودي في عام 2014.

وتبلغ التجارة السنوية بين الهند والولايات المتحدة أكثر من 110 مليار دولار، مقارنة بتجارة الهند مع روسيا ، والتي تبلغ حوالي 8 مليارات دولار.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الهند أيضًا عميلًا رئيسيًا للمعدات العسكرية الأمريكية.

ومع ذلك، في اجتماع بايدن مع مودي، ظل هناك تلميح من القلق، وحث الرئيس الأمريكي نظيره الهندي على عدم تسريع استخدام بلاده للنفط الروسي، وعرض بدلاً من ذلك مساعدته في الحصول على النفط من أماكن أخرى.

والهند، التي تستورد 80٪ من احتياجاتها النفطية، لا تحصل على أكثر من 3٪ من روسيا، لذلك يبدو أن الهند تمكنت من تحقيق توازن مثير للإعجاب، وقال بانت "الهند خرجت بقوة من هذه الأزمة وهذا إنجاز رائع في الواقع".