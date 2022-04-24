4 طرق تحاول روسيا من خلالها إثبات قدرتها على التعايش مع العقوبات

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كرّس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الأسابيع القليلة الماضية وقتًا طويلاً على الهواء، لطمأنة الرأي العام الروسي بأن العقوبات تضر الغرب أكثر مما تضر بروسيا.

وقال بوتين إن كل قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي بحاجة إلى "وضع خطة طويلة الأجل تستند إلى الفرص الداخلية." كانت سياسة الاعتماد على الذات لدى بوتين متوقعة. منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في العام 2014، كانت البلاد تستعد لزيادة العقوبات الغربية.

ومع ذلك، كان حجم الهجوم الاقتصادي المضاد الذي شنه الغرب منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير، جنبًا إلى جنب مع المد المتزايد للشركات التي قطعت أعمالها مع روسيا للحماية من مخاطر السمعة أو العقوبات المستقبلية، بمثابة صدمة.

واعترف وزير الخارجية سيرغي لافروف في مارس الماضي، في إشارة إلى تجميد نصف احتياطيات روسيا البالغة 600 مليار دولار: "لا أحد كان يتوقع أنواع العقوبات التي يمكن أن يفرضها الغرب."

وتقول روسيا إنها ستطعن في العقوبات المفروضة على احتياطياتها الأجنبية في المحكمة وهددت أيضا برفع دعوى إذا اعتبرت متخلفة عن سداد ديونها بسبب تجميد الأصول.

في غضون ذلك، إليك بعض الطرق التي يحاول بها المسؤولون إلى جانب الشركات والمصانع التعايش مع الوضع الطبيعي الجديد في روسيا:

1. إعادة تصميم لادا

تعتمد ماركة السيارات المحلية الروسية الشهيرة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية اعتمادًا كبيرًا على الأجزاء المستوردة. أفتوفاز، التي تنتج لادا، مملوكة لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات، ورداً على الأخبار التي تفيد بأن رينو كانت تخرج من السوق الروسية في 24 مارس، كشفت أفتوفاز أنها كانت مضطرة إلى إعادة تصميم العديد من الطرز بسرعة حتى تكون أقل اعتمادًا على المكونات المستوردة.

2. استدراج مستخدمي الإنستغرام لفكونتاكتي

وفقًا لشركة تحليل الوسائط الاجتماعية Brand Analytics، كان إنستغرام -حتى وقت قريب- أفضل شبكة اجتماعية في روسيا بناءً على المستخدمين الشهريين، وجاءت فكونتاكتي، النسخة الروسية المحلية من فيسبوك، في المرتبة الثانية.

منذ الغزو، وخاصة منذ أن قطعت هيئة الاتصالات الروسية الوصول إلى فيسبوك وإنستغرام الشهر الماضي، كانت فكونتاكتي تجذب منشئي المحتوى إلى منصتها.

تتخلى الشركة عن عمولتها على أي محتوى يتم تحقيق الدخل منه حتى نهاية أبريل وتقدم ترويجًا مجانيًا على المنصة لأي منشئ محتوى انتقل من منصة أخرى أو أعاد تنشيط صفحته منذ 1 مارس. كما نشرت أيضًا خطوة بخطوة دليلا لبدء أي عمل تجاري على فكونتاكتي.

تظهر بيانات فكونتاكتي الخاصة أن هذا قد يكون ناجحًا. سجل المستخدمون الشهريون رقما قياسيا بلغ أكثر من 100 مليون في مارس. وفقًا لـ Brand Analytics، فقد إنستغرام ما يقرب من نصف مستخدميه النشطين باللغة الروسية بين 24 فبراير و6 أبريل.

لا يزال العديد من مستخدمي إنستغرام الروس نشطين عليه لأنه يمكنهم تجاوز الحظر باستخدام VPN.

3. بطاقات الائتمان المحلية

تستعد روسيا للعزلة المالية منذ أن تعرضت بعض أكبر بنوكها لعقوبات بعد ضم شبه جزيرة القرم. نما نظام بطاقات الدفع الوطني في روسيا ونظام البطاقات المصرفية المبني عليه، والمعروف باسم "مير"، بشكل كبير.

وفقًا للبنك المركزي الروسي، تم إصدار أكثر من 113 مليون بطاقة "مير" في العام 2021، ارتفاعًا من إجمالي 1.76 مليون في نهاية العام 2016. تم إجراء حوالي ربع المدفوعات عبر البطاقات في روسيا باستخدام بطاقات "مير" في العام الماضي.

ويقول الخبراء إن هذا النمو كان من تصميم روسيا جزئياً. تقول ماريا شاجينا، من المعهد الفنلندي للشؤون الدولية: "لم يجعلوها جذابة جدًا للروس العاديين قبل الغزو." وبدلاً من ذلك، فرضت الحكومة على موظفي القطاع العام والمتقاعدين وأي شخص يتلقى مزايا، استخدام بطاقة مير.

وهذا يعني أنه عندما أعلنت فيزا وماستركارد في أوائل مارس عن تعليق المعاملات والعمليات في روسيا، كان هناك بديل موجود بالفعل.

لكن مير يعمل فقط في روسيا وعدد قليل من البلدان الأخرى، ولا سيما دول الاتحاد السوفيتي السابق.

4. وظائف في الأشغال العامة

ووفقًا لإيلينا ريباكوفا، نائب كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي بواشنطن، لم تظهر البطالة الجماعية في روسيا بعد، لكنها واحدة من أكثر الأمور التي يخشى منها الكرملين بسبب قدرتها على تأجيج المعارضة.

تحاول مدينة موسكو التغلب على مشكلة البطالة المحتملة من خلال برنامج لإعادة تدريب وتوظيف الأشخاص الذين اعتادوا العمل في الشركات الغربية، والتي علق العديد منها أو أوقف العمليات التجارية في روسيا. يعتقد عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، أن ما يصل إلى 200 ألف وظيفة معرضة للخطر.

ماذا بعد؟

تمكنت روسيا من الصمود حتى الآن في وجه قوة العقوبات الغربية دون أن ينهار نظامها المالي. ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير للبنك المركزي، الذي رفع أسعار الفائدة على الفور إلى 20٪ -وخفضها منذ ذلك الحين إلى 17٪- وفرض قيودًا صارمة على رأس المال.

لا يعني ذلك أن روسيا تمر بأسوأ حالاتها الآن. فوفقًا لصندوق النقد الدولي، قد يتقلص الاقتصاد بنسبة 8.5٪ هذا العام. وقد يكون الانهيار أكبر إذا حظرت أوروبا واردات النفط الروسية. بلغ معدل التضخم 17.5٪، وهو أمر يعترف حتى بوتين بأنه يضر بالمواطنين الروس.

يقول الخبراء إن الخطر الرئيسي الآخر هو اعتماد روسيا على المنتجات المستوردة، وكثير منها يخضع الآن لعقوبات. قد يكون من الصعب على الكرملين مواجهتها أكثر من الإجراءات التي تستهدف الاقتصاد الكلي.

تقول ريباكوفا: "هناك شعور، لا سيما في الحكومة، بأنهم سوف يغيرون الزاوية وبعد ذلك سيكون هناك وحش. وهم لا يعرفون متى بالضبط سوف يلتهمهم هذا الوحش."