من "الخزنة".. شاهد ما قاله إيلون ماسك لـCNN عن الإنترنت قبل 21 عامًا

نشر صورته وهو يدخن الماريجوانا مع عبارة "الاجتماع القادم سيكون مشتعلًا".. هل يحدث موسك تغييرات بتويتر؟

نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- صرح رجل الأعمال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، بأنه يريد أن يجعل تويتر "أفضل من أي وقت مضى"، وذلك بعد إعلان شركة تويتر، الاثنين، موافقتها على بيع الشركة لماسك في صفقة تقدر بنحو 44 مليار دولار.

وقال ماسك، في بيان، إن "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطية فاعلة، وتويتر هو ساحة المدينة الرقمية حيث تتم مناقشة الأمور الحيوية لمستقبل البشرية".

ووضع ماسك 4 ملامح لما سيبدو عليه مستقبل تويتر هي: إضافة ميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر، والقضاء على حسابات برامج روبوتات الإنترنت Bots، وتوثيق حسابات الأشخاص.

وقال ماسك: "أريد أيضًا أن أجعل تويتر أفضل من أي وقت مضى من خلال تحسين المنتج بميزات جديدة، وجعل الخوارزميات مفتوحة المصدر لزيادة الثقة، وهزيمة روبوتات النشر المبرمجة، وتوثيق جميع البشر"، مضيفا أن "تويتر يتمتع بإمكانيات هائلة، وأتطلع إلى العمل مع الشركة ومجتمع المستخدمين لفتحه".