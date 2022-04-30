قفزة جديدة للروبل الروسي تدفعه لأعلى سعر صرف أمام الدولار منذ عامين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تؤتي جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الروبل ثمارها. فقد سجلت العملة الروسية أعلى مستوى لها في عامين مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة. ارتفع الروبل بعد أن قالت الدولة إنها تمكنت من سداد الدائنين بالدولار في الوقت الذي تحاول فيه روسيا تجنب التخلف عن السداد.

قالت وزارة المالية في بيان إنها دفعت سندات أوروبية بقيمة 565 مليون دولار كانت مستحقة هذا العام، بالإضافة إلى 84 مليون يورو كان من المقرر أن تستحق في عام 2024. وزعمت وزارة المالية أن كلا الدفعتين تم دفعهما بالدولار الأمريكي، كما هو مطلوب بموجب شروط عقد السندات.

في 6 أبريل، قالت روسيا إنها سددت مدفوعات تلك السندات بالروبل، مما دفع ستاندرد آند بورز للإعلان بعد ثلاثة أيام أن روسيا تخلفت عن سداد التزامات ديونها الخارجية. رغم أن المدفوعات بالدولار قد تأخرت بالفعل، فإن التأخر في سداد روسيا بالدولار يمثل محاولة أخيرة لتجنب التخلف عن السداد.

تأتي مدفوعات السندات عادةً مع فترة سماح مدتها 30 يومًا. بالنسبة لمدفوعات السندات هذه، تنتهي فترة السماح في الرابع من مايو. وقد لا نعرف أبدًا ما إذا كانت ستاندرد آند بورز غيرت رأيها بشأن التخلف عن السداد في روسيا. بسبب العقوبات، سحبت وكالة التصنيف الائتماني تصنيفها للديون الروسية في 15 أبريل.

روسيا لديها المال لتسديد ديونها، لكنها لا يمكنها الوصول إلى حوالي نصف هذه الأموال بعد أن فرض الغرب عقوبات غير مسبوقة على الاحتياطيات الأجنبية، والتي يبلغ مجموعها حوالي 315 مليار دولار.

لكن يبدو أن روسيا وجدت طريقة لسداد ديون بمئات الملايين من الدولارات دون الوصول إلى احتياطياتها المجمدة. وقال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إن الدفعة ربما أتت من كومة جديدة من الأموال، لأنها لم ترفع قيودها على الدولارات الروسية التي تفرض عقوبات عليها، وفقًا لرويترز.

دفعت الأنباء الروبل الروسي، الذي ظل في ارتفاع لمدة شهرين، إلى أعلى مستوى في عامين مقابل الدولار الأمريكي. يمكن للدولار الواحد أن يشتري حوالي 68 روبل يوم الجمعة، وهو أقل من نصف الرقم الذي يمكن أن يشتريه في أوائل مارس. في ذروته في 7 مارس، تم تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.

تمكنت روسيا من دعم الروبل على الرغم من العقوبات العالمية من خلال رفع أسعار الفائدة، ومنع الوسطاء الروس من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب والمطالبة بدفع تسليمات الغاز والنفط بالروبل، إلى جانب إجراءات أخرى. سمحت هذه الإجراءات لموسكو بزيادة الطلب على الروبل بشكل مصطنع، حتى مع بقاء اقتصاد البلاد في حالة يرثى لها.

تمكنت البلاد منذ ذلك الحين من تقليص ارتفاعاتها الهائلة في أسعار الفائدة، بما في ذلك خفض مفاجئ آخر لسعر الفائدة يوم الجمعة.