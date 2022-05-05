بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حققت العملة الروسية "الروبل"، قفزة جديدة في تداولات، الأربعاء، لتلامس حاجز الـ65 روبلا للدولار الواحد قبل أن تغلق اليوم عند سعر صرف 66.13 روبلا للدولار الواحد.

فرضت اوروبا عقوبات هائلة على روسيا، فتدهورت العملة الاوروبية (اليورو) وغيرها من العملات الغربية، بينما انتعش الروبل الروسي واصبح اقوى مما كان عليه قبل العقوبات الاوروبية. ما الذي حدث؟

وأثار الارتفاع الجديد لسعر الروبل تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتساءل الإعلامي فيصل القاسم عما يحدث بتغريدة قال فيها: "فرضت اوروبا عقوبات هائلة على روسيا، فتدهورت العملة الاوروبية (اليورو) وغيرها من العملات الغربية، بينما انتعش الروبل الروسي وأصبح اقوى مما كان عليه قبل العقوبات الاوروبية. ما الذي حدث؟"

لأول مرة منذ آذار 2020 يرتفع سعر الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي الى مستوى 65 روبل للدولار الواحد.. #روسيا #الولايات_المتحدة For the first time since March 2020, the Russian ruble's exchange rate against the US dollar has surpassed 65 rubles per dollar. #Russia #Usa https://t.co/SN6OAFayLR

وهذا السعر يعتبر أقل من نصف الرقم الذي يمكن أن يشتريه الدولار الواحد في أوائل مارس/ اذار، إذ وفي ذروته وتحديدا في 7 مارس، تم تداول الروبل عند 135 مقابل الدولار.

@zymasya51027421 لم يتم ربط الروبل بالذهب… كل ماحصل هو انه تم تثبيت سعر الصرف بسعر الذهب حتى نهاية يونيو. ربط الروبل بالذهب كارثة لروسيا اذا ارتفع الذهب وهبط الروبل نعم، لايوجد روبلات كافية لكل تجارة الغاز الروسية … والروس يقولون انهم من يقوم بعمليات التحويل ولا احد يعرف عنها شيئا

وتمكنت روسيا من دعم الروبل على الرغم من العقوبات العالمية من خلال رفع أسعار الفائدة، ومنع الوسطاء الروس من بيع الأوراق المالية التي يحتفظ بها الأجانب والمطالبة بدفع تسليمات الغاز والنفط بالروبل، إلى جانب إجراءات أخرى. سمحت هذه الإجراءات لموسكو بزيادة الطلب على الروبل بشكل مصطنع، حتى مع بقاء اقتصاد البلاد في حالة يرثى لها.

الروبل الروسي يسجل أمام الدولار واليورو أعلى رقم منذ ما قبل العلمية العسكرية في أوكرانيا بعامين.

وتمكنت البلاد منذ ذلك الحين من تقليص ارتفاعاتها الهائلة في أسعار الفائدة، بما في ذلك خفض مفاجئ آخر لسعر الفائدة يوم الجمعة.