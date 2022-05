لأول مرة منذ آذار 2020 يرتفع سعر الروبل الروسي مقابل الدولار الأمريكي الى مستوى 65 روبل للدولار الواحد.. #روسيا #الولايات_المتحدة For the first time since March 2020, the Russian ruble's exchange rate against the US dollar has surpassed 65 rubles per dollar. #Russia #Usa https://t.co/SN6OAFayLR