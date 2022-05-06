بالجدول الزمني.. نظرة على عام من تشديد بكّين على الأعمال التجارية في الصين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كان الشحن العالمي قد بدأ للتو في التعافي من فوضى الوباء. الآن، عاد ازدحام الموانئ والتأخيرات وقد يستمر ذلك لفترة من الوقت. تسببت عمليات إغلاق كوفيد في الصين في حدوث فوضى في شنغهاي، أكبر ميناء للحاويات في العالم، وتتسبب الآن في مشاكل في الموانئ الرئيسية الأخرى حول العالم.

بدأت بعض المدن الصينية، بما في ذلك شنغهاي، في تخفيف قيود كوفيد في الأيام الأخيرة، لكن الخبراء يقولون إن الضرر قد حدث بالفعل، وأن الشحن العالمي سيعاني في الصيف. يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على سلاسل التوريد العالمية المترنحة بالفعل من غزو روسيا لأوكرانيا، ما يبقي التضخم مرتفعا.

أظهرت بيانات منProject44 الذي يتتبع سلاسل التوريد العالمية ، أن تأخيرات الشحن بين الصين والموانئ الأمريكية والأوروبية الرئيسية تضاعفت أربع مرات منذ أواخر مارس، عندما أغلقت الصين مدينة شنغهاي، التي تضم أكثر موانئ الحاويات ازدحامًا في العالم.

بحلول نهاية أبريل، كانت السفن القادمة من الصين إلى سياتل تستغرق أربعة أيام أطول مما كان متوقعًا للوصول، مقارنةً بيوم واحد تقريبًا في الشهر السابق.

زاد الوقت الذي تستغرقه السفن لمغادرة الصين والوصول إلى الموانئ الرئيسية في جميع أنحاء العالم بشكل مطرد خلال العام الماضي، ولكن كانت هناك بعض علامات الراحة منذ ديسمبر بخصوص أوقات الترانزيت بين شنغهاي ولونغ بيتش، على سبيل المثال، حيث انخفضت في يناير وفبراير .

ولكن منذ مارس/ اذار، حدثت زيادة حادة مرة أخرى في أوقات الترانزيت على هذا الطريق.

إضافة لهذه المشكلة، كافح العديد من سائقي الشاحنات للوصول إلى الموانئ في الصين لاستلام الحاويات بسبب قيود السفر ومتطلبات اختبار كورونا. وحذرت شركة الشحن العملاقة ميرسك في تقرير استشاري الشهر الماضي من أن خدمات النقل بالشاحنات في شنغهاي ستتأثر "بشدة" بهذه القيود.

تخضع شنغهاي - المركز المالي الرائد في الصين والمدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان - لإغلاق صارم منذ أواخر مارس. لا يزال أكثر من 8 ملايين ساكن ممنوعين من مغادرة مجمعاتهم السكنية. امتدت قيود كوفيد إلى مدن أخرى، بما في ذلك بكين.

ظل ميناء شنغهاي مفتوحًا طوال فترة الإغلاق، لكن البيانات من شركات الشحن المختلفة تظهر تراكمًا متزايدًا للسفن والحاويات.

السفن والحاويات تتكدس في الموانئ

طوابير الشحن تزداد سوءًا في الصين - وأجزاء أخرى من العالم. ما يقرب من 20٪ من سفن الحاويات على مستوى العالم تنتظر حاليًا خارج الموانئ المزدحمة، وفقًا لمسح نشرته يوم الخميس الماضي شركة Windward ، وهي شركة بيانات بحرية عالمية مقرها إسرائيل.

ما يقرب من ربع تلك السفن عالقة خارج الموانئ الصينية. وأضاف المسح أن هذا يمثل 412 سفينة، بزيادة قدرها 58٪ منذ فبراير.

الصين هي موطن لسبعة من أكبر 10 موانئ للحاويات في العالم. ارتفع عدد السفن المنتظرة في ميناء شنغهاي إلى 384 بحلول 25 أبريل، بزيادة 27٪ عن الشهر السابق، وفقًا لأحدث البيانات من S&P Global Market Intelligence.

يتزايد الضغط أيضًا على الموانئ الصينية الأخرى، حيث تحاول السفن إيجاد موانئ بديلة

تضرر التصنيع والتجارة

أضرت الاضطرابات في الموانئ بالفعل بمصانع الصين والتجارة الخارجية، حيث يتعين على الشركات المصنعة الانتظار لفترة أطول للحصول على المواد الخام.

يصعب عليهم أيضًا شحن منتجاتهم إلى العملاء. ارتفعت مخزونات السلع تامة الصنع إلى أعلى مستوى لها منذ حوالي عقد من الزمن، حيث تتراكم المنتجات في المستودعات بسبب ضعف الطلب وصعوبة العثور على شاحنات لنقلها.

أظهرت أحدث استطلاعات مؤشر مديري المشتريات - التي صدرت يوم السبت - أن نشاط المصانع تراجع إلى أسوأ مستوى منذ فبراير 2020، عندما كانت الصين تكافح تفشي كوفيد. انخفضت طلبات التصدير الجديدة التي تلقاها المصنعون في أبريل بوتيرة أسرع بكثير مما كانت عليه في مارس.

أظهر التراجع في طلبات التصدير أن الفوضى في بعض الموانئ الرئيسية، بما في ذلك شنغهاي، أضرت بتجارة الصين مع بقية العالم، وفقًا لمحللي غولدمان ساكس.

التضخم العالمي يرتفع

قال دايجين لي، المدير المساعد في S&P Global Market Intelligence ، إن الوضع في شنغهاي سيدفع التضخم العالمي إلى مستويات أعلى هذا العام.

وأشار إلى أن التضخم في العام الماضي كان مدفوعاً بعاملين - نقص المعروض من الأجزاء الرئيسية بسبب اختناقات سلسلة التوريد، وارتفاع أسعار الشحن.

تستمر كلتا المشكلتين هذا العام، مع غزو روسيا لأوكرانيا، الذي غذى التضخم العالمي من خلال رفع أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى.

وقال لي إن "تأخير طويل آخر" في الإمداد البحري للأجزاء الرئيسية بسبب ازدحام الموانئ الصينية يمكن أن يرفع أسعار المستهلكين "أسرع بكثير مما كان متوقعا في السابق".