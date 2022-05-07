(CNN)-- دعا برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إعادة فتح موانئ أوديسا بأوكرانيا للمساعدة في كبح أزمة الجوع العالمية.

وتم إغلاق الموانئ في أوديسا وموانئ أخرى في أوكرانيا على البحر الأسود بسبب الحرب، مما ترك ملايين الأطنان من الحبوب في صوامع.

وقال البرنامج، في بيان، الجمعة: "إذا لم يتم إعادة فتح الموانئ، فسوف تذهب جبال الحبوب سدى، بينما يكافح برنامج الأغذية والعالم للتعامل مع أزمة جوع عالمية كارثية بالفعل".

وذكر المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، في البيان: "في الوقت الحالي، صوامع الحبوب في أوكرانيا ممتلئة، بينما يتجه 44 مليون شخص حول العالم نحو المجاعة، و يتعين علينا فتح هذه الموانئ حتى يتمكن الطعام من الدخول والخروج من أوكرانيا".

وأضاف: "العالم يطلبها لأن مئات الملايين من الناس على مستوى العالم يعتمدون على هذه الإمدادات".

وفقًا لبرنامج الغذاء، في بداية عام 2022 كان 276 مليون شخص يعانون بالفعل من الجوع الحاد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بمقدار 47 مليون شخص إذا استمر الصراع في أوكرانيا.

وذكر: "قبل الحرب، كان يتم تصدير معظم المواد الغذائية التي تنتجها أوكرانيا والتي تكفي لإطعام 400 مليون شخص عبر موانئ البلاد السبعة على البحر الأسود، وفي الأشهر الثمانية التي سبقت بدء الصراع ، تم عبور ما يقرب من 51 مليون طن من الحبوب عبر الموانئ".