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(CNN)-- قالت بريدجيت برينك، المرشحة لشغل منصب سفيرة الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، الثلاثاء، إن بلادها "تحاول العمل مع شركاء دوليين وآخرين للمساعدة في إيجاد طرق بديلة لخروج الحبوب والذرة من أوكرانيا".

وأضافت برينك، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي: "فيما يتعلق بمسألة نقل البضائع من الموانئ، فإن هذا يمثل تحديًا كبيرًا في الوقت الحالي لأن روسيا تغلق الموانئ في البحر الأسود وبحر آزوف، لذلك نحاول العمل مع شركاء دوليين وآخرين للمساعدة في إيجاد طرق بديلة لخروج الحبوب والذرة من أوكرانيا، وكذلك للعمل مع منظمات الإغاثة الأخرى لتزويد الدول التي كانت تعتمد على هذه الصادرات."

ووصفت برينك تلك العملية بأنها "تحد هائل"، لكنها قالت إن الولايات المتحدة تستفيد من "نجاح إدارة جو بايدن في تحفيز تحالف من الأشخاص الذين أدانوا تلك الحرب ومستعدون للعمل معًا".

يذكر أن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية اتهمت، في وقت سابق الثلاثاء، القوات الروسية بسرقة الحبوب وإرسالها إلى خارج البلاد.

وزعمت الاستخبارات الأوكرانية أن "جزءًا كبيرًا من الحبوب المسروقة من أوكرانيا موجود على متن سفن شحن جافة تحمل العلم الروسي في البحر الأبيض المتوسط"، وأضافت: "الوجهة الأكثر احتمالا هي سوريا. قد يتم تهريب الحبوب من هناك إلى دول أخرى في الشرق الأوسط".

وقالت إن الروس "يواصلون تصدير المواد الغذائية المسروقة في أوكرانيا إلى أراضي الاتحاد الروسي وشبه جزيرة القرم المحتلة".

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأسبوع الماضي، أن ما يقرب من نصف مليون طن من الحبوب قد سُرقت بالفعل.