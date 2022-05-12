قفزة الروبل الجديدة وخطاب بايدن يثيران تفاعلا.. ومغردون: من يستنزف الآخر؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأزمة الأوكرانية ملقين الضوء على ارتفاع سعر الروبل مجددا بتداولات الأربعاء بعد التراجع الطفيف بنهاية الأسبوع الماضي أمام الدولار.

وأغلق سعر صرف الروبل الروسي، الأربعاء، عند 66.75 روبلا للدولار الواحد بعد انخفاضه نهاية الأسبوع الماضي.

وتناول نشطاء خطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي القى فيه الضوء على أن بلاده "تقاتل على جبهتين"، في الداخل والخارج، حيث تواجه التضخم المحلي المرتفع، بينما تدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا.

في خطاب ألقاه في مزرعة بولاية إلينوي وحضره عدد من المزارعين والمسؤولين، بحسب بيان للبيت الأبيض: "في الوقت الحالي، تقاتل أمريكا على جبهتين، في الداخل، يتعلق الأمر بالتضخم وارتفاع الأسعار، وفي الخارج تساعد الأوكرانيين في الدفاع عن ديمقراطيتهم، وإطعام أولئك الذين تُركوا جائعين في جميع أنحاء العالم بسبب الفظائع الروسية".

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