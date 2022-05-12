لبنان.. حملة للدفع بـ"اللولار" كردة فعل على الأوضاع الاقتصادية

من بين الأعنف منذ عام 1850.. نظرة على الانهيار الاقتصادي في لبنان و"حلب" النخبة لموارد البلاد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية - لا فساد (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية)، اللبنانيين إلى المشاركة، الجمعة الـ13 من مايو/ أيار في حملة تحمل اسم "اللولار.. عملة العمايل"، كردة فعل على الأوضاع الاقتصادية الرديئة التي تشهدها البلاد.

تتمثل الحملة بإعلانات على التلفزيونات ووسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى "خلق وعي عند المواطنين حول حجم الفساد وحثهم على المطالبة ببناء وطن تنهض فيه العدالة والشفافية"، وفقا لبيان الحملة.

من جهتها قالت هازار عاصي، مديرة قسم الإعلام بالجمعية لـCNN بالعربية إن "الدافع الأساسي للحملة هو تسجيل موقف ضد ما سمته السلطات اللبنانية منذ سنتين باللولار ورسالة أن الشعب اللبناني لن يقبل بدفع ثمن ’عملة العمايل‘"، داعية المشاركين لدفع المستحقات والفواتير بها.

وأصدرت الجمعية 6 أوراق مالية من عملة "اللولار" تحمل مواضيع مختلفة وهي: وسائل النقل والبنزين والمرفأ ومكبات النفايات والخدمات المدنية وإدارة الطاقة.

أما عن كيفية الحصول على "اللولار" أجابت عاصي أنه يتم عبر "سحب العملة من صراف متنقل سيكون في مناطق الدورة وساسين وعين المريسة أو من خلال الدخول على الموقع الخاص بالحملة وتحميل العملة وطباعتها" كما سيخدم متطوعون من الجمعية في المناطق التي سيوجد فيها الصراف المتنقل لتوزيع اللولار على الناس".