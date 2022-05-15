زاوية غامضة في عالم العملات المشفرة تثير ذعر المستثمرين

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في عالم العملات المشفرة، هناك أنواع فرعية صغيرة ولكنها متنامية تُعرف باسم "العملات المستقرة الخوارزمية" جعلت بعض المستثمرين والمنظمين يقرعون أجراس الإنذار.

هذا الأسبوع، هبطت إحدى العملات المشهورة المعروفة باسم algo ، وادى ذلك إلى محو مليارات الدولارات من قيمتها في غضون أيام قليلة.

العملة، المسماة TerraUSD ، مصممة للحفاظ على قيمتها عند 1 دولار، إلى الأبد. وبدلاً من ذلك، انخفضت إلى 23 سنتًا يوم الأربعاء قبل أن تستعيد بعض مكاسبها. كانت تحوم عند حوالي 60 سنتا في وقت مبكر الخميس.

لفهم ما يحدث في هذا الركن من سوق العملات المشفرة، من المهم أن نفهم ماهية هذه المنتجات الاستثمارية الجديدة وكيف تعمل.

ما هي العملة المستقرة؟

تشتهر العملات المشفرة مثل البيتكوين والإيثريوم بالتقلبات الشديدة في القيمة التي تجعل المستثمرين قلقين. العملات المستقرة، كما يوحي اسمها، مصممة لتظل ثابتة.

ترتبط معظم العملات المستقرة ارتباطًا وثيقًا بعملة تقليدية، مثل الدولار الأمريكي، أو بسلعة مثل الذهب. يشتريها المستثمرون لتخزين الأموال وتسهيل الصفقات داخل البنية التحتية للعملات المشفرة. كما أنها تُستخدم لأنواع أخرى من التبادلات المالية، مثل الإقراض أو الاقتراض أو إرسال المدفوعات إلى الخارج مع احتكاك أقل بدلا من المرور عبر بنك تقليدي.

لقد أدى استقرارها المزعوم إلى تحويل هذه الرموز المميزة التي كانت غامضة إلى حجر الأساس لنظام التشفير. نمت القيمة السوقية الجماعية لجميع العملات المستقرة إلى 180 مليار دولار اعتبارًا من مارس من هذا العام، وفقًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

لكن لا تدع الاسم يخدعك: ليست كل العملات المستقرة مستقرة في حد ذاتها.

بعض العملات المستقرة لها علاقة 1 إلى 1 بالأصول الحقيقية، مثل سندات الخزانة الأمريكية. يرتبط بعضها بالسندات التي يمكن أن تتقلب قيمتها.

العملة غير المستقرة؟

يتم دعم معظم العملات المستقرة بضمانات حقيقية مثل الدولار أو ما يعادله من النقد. لكن العملات المستقرة التي تعتمد على الخوارزميات ليست بالضرورة مدعومة بأي أصل خارجي حقيقي، حيث تعتمد على الهندسة المالية المعقدة للحفاظ على قيمتها ثابتة. وعندما تسقط، فإنها تميل إلى الوقوع بقوة - ويطلق مراقبو الصناعة على ذلك "دوامة الموت".

العملات التي تعتمد على الخوارزميات هي "مجرد طريقة رائعة للقول،" بأن هذا يستحق دولارًا لأنه مدعوم بأصل آخر أنشأناه أيضًا من فراغ، بحسب تشارلز كاسكاريلا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في Paxos. في حالة TerraUSD ، فإن الأصل الآخر هو العملة المشفرة Luna.

إليك طريقة عمله:

- يمكن للمستثمر، من الناحية النظرية، استبدال واحدة من Terra مقابل دولار من Luna ، وهي عملة رمزية شقيقة لم يتم تحديد سعرها.

- يمكن للمتداولين الذين ينخرطون في عملية تسمى المراجحة تحقيق ربح سريع من خلال استغلال التقلبات في أي من الأصول - مما يخلق حافزًا للحفاظ على قيمة Terra ثابتة عند 1 دولار. على سبيل المثال، إذا انخفض سعر Terra إلى ما دون الدولار، فسيقوم متداولو المراجحة بشراء Terra بسعر رخيص واستبدالها بمبلغ 1 دولار من Luna.

- يؤدي هذا في النهاية إلى إنشاء نظام يتبادل فيه التجار Lunas و Terras للحفاظ على قيمة Terra عند 1 دولار.

تكمن المشكلة في أن النظام بأكمله يعتمد على المتداولين الذين يعتقدون أن "لونا" لها قيمة. بمجرد أن يفقد المستثمرون الثقة في النظام، يتم إيقاف كل الرهانات.

يبدو أن ذلك ما حدث هذا الأسبوع. بدأت العجلات في الانطلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما بدأ المستثمرون في الانسحاب من كل من Terra و Luna.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

يحذر دعاة Stablecoin من أن هذا ليس وقتًا للذهاب إلى أقصى الحدود، مشيرين إلى أن العملات المستقرة المدعومة بعملة مثل Tether و USDCoin ظلت ثابتة خلال انهيار Terra هذا الأسبوع.

ولكن يوم الخميس، هزت الضغوط المتزايدة Tether ، أكبر عملة مستقرة في العالم بقيمة سوقية تبلغ 80 مليار دولار. انخفضت Tether إلى 96 سنتًا في وقت مبكر من يوم الخميس. وفي الوقت نفسه، استقرت ثاني أكبر عملة مستقرة، وهي USDCoin ، عند 1 دولار.

سعى كبير مسؤولي التكنولوجيا في Tether إلى طمأنة المستثمرين يوم الخميس، حيث غرد أن الشركة الأم للعملة لا تزال تحترم عمليات الاسترداد عند مستوى 1 دولار "دون جهد."

المستثمرون والمنظمون على حافة الهاوية

عانت Bitcoin ، أكبر عملة مشفرة في العالم ، أيضًا من الحالة المزاجية المتوترة في سوق العملات المشفرة. في وقت مبكر من يوم الخميس، تم تداول العملة المشفرة عند حوالي 28000 دولار، بانخفاض أكثر من 12٪ خلال 24 ساعة.

لا تزال الأصول المشفرة تشكل جزءًا صغيرًا من النظام المالي الأوسع. لكن الأشخاص الأقوياء مثل وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين خائفون من أن الوضع يمكن أن يخلق توابع سيئة وغير متوقعة للمستثمرين من جميع الفئات.

يميل المبشرون بالعملات المشفرة إلى رؤية الانهيارات مثل انهيار Terra كخسارة مؤسفة، لكنها تساعد في النهاية على تعزيز مصداقية تقنية blockchain الأساسية.