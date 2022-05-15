لغز صورة "بوابة" منحوتة بكوكب المريخ نشرتها ناسا تشعل ضجة

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هل تصبح هذه المركبة وسيلة تنقل البشر على المريخ والقمر في المستقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت وكالة الفضاء والملاحة الأمريكية أو ما يُعرف بـ"ناسا" ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة من على سطح كوكب المريخ لما وصفه نشطاء بـ"بوابة منحوتة".

وأوضحت ناسا أن الصورة التي نشرتها على موقعها الرسمي التقطت من قبل كاميرا الروبوت كورتيسي على سح المريخ بتاريخ الـ7 من مايو/ أيار الجاري.

ويذكر أن ناسا أعلنت في وسقت سابق أنها تبحث عن مواطنين أمريكيين أصحاء ومتحمسين ومن غير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 30 و 55 عامًا، بخلاف المرشحين العاديين من رواد الفضاء لتجنيدهم في مهمة محاكاة كوكب المريخ لمدة عام كامل.

لكن هذه ليست مهمة فعلية في الفضاء الخارجي، بل ستكون في وحدة تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، لمدة عام كامل، وسيتم استكشاف مراقبة صحة الطاقم وأدائه والمكون من 4 أشخاص.

سيقوم المشاركون بإجراء تجارب علمية، وممارسة الاتصالات مع “الأرض” وحتى محاكاة المشي في الفضاء، إذ تأمل ناسا في أن تُعد الدروس المستفادة لتحديات الحياة الواقعية التي تطرحها البعثات المستقبلية إلى المريخ.

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