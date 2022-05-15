لغز صورة "بوابة" منحوتة بكوكب المريخ نشرتها ناسا تشعل ضجة

هل تصبح هذه المركبة وسيلة تنقل البشر على المريخ والقمر في المستقبل؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أشعلت وكالة الفضاء والملاحة الأمريكية أو ما يُعرف بـ"ناسا" ضجة واسعة بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صورة من على سطح كوكب المريخ لما وصفه نشطاء بـ"بوابة منحوتة".

مركبة ناسا (كوريوستي) الموجودة على المريخ تلتقط صورة وصفت بالغامضة لباب منحوت في جبل صخري وكأنه يقود لمبنى داخل الجبل وهي تشبه لحد كبير الأبواب في آثار مدائن صالح في السعودية والبتراء في الأردن. لا توجد معلومات كافية عن هذا الباب غير أنه صغير الحجم ولم تعلق ناسا على الموضوع. https://t.co/KPUri0tPh3

وأوضحت ناسا أن الصورة التي نشرتها على موقعها الرسمي التقطت من قبل كاميرا الروبوت كورتيسي على سح المريخ بتاريخ الـ7 من مايو/ أيار الجاري.

ناسا تصور بابا مفتوحا على المريخ. التقطت الصورة باستخدام المركبة كيوريوسيتي. في الحقيقة هذا ليس بابا، إنما تشكلا في الصخور، وقد يكون ارتفاعه مجرد 30 سم فقط. https://t.co/dpbW3N0doD

ويذكر أن ناسا أعلنت في وسقت سابق أنها تبحث عن مواطنين أمريكيين أصحاء ومتحمسين ومن غير المدخنين تتراوح أعمارهم بين 30 و 55 عامًا، بخلاف المرشحين العاديين من رواد الفضاء لتجنيدهم في مهمة محاكاة كوكب المريخ لمدة عام كامل.

▪️هذه صورة من المريخ تشققات في الصخور وتموجات بسبب التعرية المائية وهم اصلا لم يكتشفوا ماء هناك وعادي لا أحد يستطيع ان ينطق بحرف أو يعترض مادام قالت ناسا التي تأسست قبل ٧٠ عام وفيها علماء لا يعرفهم أحد فقط ضخ إعلاميا واذا كذبوك اتهمهم أنهم اتباع نظرية مؤامرة ومتخلفين وأقفل عليهم https://t.co/l0aH5hNrRz

لكن هذه ليست مهمة فعلية في الفضاء الخارجي، بل ستكون في وحدة تزيد مساحتها عن 500 متر مربع، لمدة عام كامل، وسيتم استكشاف مراقبة صحة الطاقم وأدائه والمكون من 4 أشخاص.

سيقوم المشاركون بإجراء تجارب علمية، وممارسة الاتصالات مع “الأرض” وحتى محاكاة المشي في الفضاء، إذ تأمل ناسا في أن تُعد الدروس المستفادة لتحديات الحياة الواقعية التي تطرحها البعثات المستقبلية إلى المريخ.