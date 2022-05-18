بوتين يعلق على التصريحات الأوروبية بشأن التخلي عن النفط الروسي

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء، إن بعض الدول الأوروبية لا يمكنها التخلي عن النفط الروسي.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع بشأن صناعة النفط: "الدول الأوروبية تواصل فرض عقوبات جديدة على أسواق النفط والغاز، كل هذا يؤدي إلى التضخم لكن بدلا من الاعتراف بأخطائهم هم يبحثون عن شخص يلومه".

وتابع: "يدرك الأوروبيون أنهم لا يستطيعون التخلي تمامًا عن موارد الطاقة الروسية ومن الواضح أيضًا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي ترتفع فيها حصة الطاقة الروسية بشكل خاص، لن تكون قادرة على التخلي عن طاقتنا لفترة طويلة".

وذكر أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي "والتصريحات بشأن التخلي التام عن مصادر الطاقة الروسية تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار النفط".

يذكر أن جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أعلن، يوم الإثنين، أن زعماء الاتحاد لم ينجحوا في التوصل إلى إجماع بشأن حظر النفط الروسي خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي في بروكسل: "للأسف لم يكن من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا"، وتابع: "نواجه نفس الصعوبات بشأن الإجماع على حظر النفط".

واقترح الاتحاد الأوروبي حظر جميع واردات النفط من روسيا بحلول نهاية هذا العام وإزالة أكبر بنك في روسيا "سبيربنك"، من شبكة المدفوعات الدولية "سويفت".

ويوم الأربعاء، قال وزير الخارجية المجري بيتر شيجارتو إن بلاده ستصوت فقط لصالح عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي إذا توصل التكتل إلى حلول للمشاكل التي قد يخلقها.