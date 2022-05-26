بعد القمح.. أكبر منتج للسكر في العالم يحد من تصديره للأسواق العالمية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قررت الهند تقييد بيع السكر في الأسواق الدولية، بعد أيام فقط من حظرها تصدير القمح. وقالت الحكومة الهندية في بيان يوم الأربعاء إنها ستحد من صادرات السكر إلى 10 ملايين طن لموسم التسويق الذي يمتد حتى سبتمبر الحالي لضبط الأسعار. كما طُلب من البائعين الحصول على "إذن محدد" من السلطات لتصدير السكر بين 1 يونيو و31 أكتوبر.

تعتبر الهند أكبر منتج للسكر في العالم وثاني أكبر مصدر بعد البرازيل. قالت حكومة ناريندرا مودي إنها بحاجة إلى اتخاذ إجراءات للحفاظ على مخزون السكر في البلاد بعد "نمو غير مسبوق في الصادرات" العام الماضي وفي الموسم الحالي.

وتأتي هذه الخطوة للحد من الصادرات في وقت بلغ فيه تضخم التجزئة السنوي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا في أبريل 7.8٪، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثماني سنوات. إنها أيضًا علامة أخرى على زيادة سياسة حماية الغذاء في جميع أنحاء العالم، حيث يحد المنتجون الرئيسيون من الصادرات الزراعية، مما يزيد من صدمة الإمدادات التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. تمثل أوكرانيا وروسيا معًا حوالي 30٪ من إجمالي صادرات القمح.

وقعت مصانع السكر الهندية حتى الآن عقودًا لتصدير حوالي 9 ملايين طن في عام التسويق الحالي، والذي يمتد من أكتوبر 2021 إلى سبتمبر 2022. وكانت البلاد قد شحنت في فترة الـ 12 شهرًا السابقة 7 ملايين طن من السكر إلى الخارج، وهي أعلى كمية في السنوات الأخيرة، وفقًا لبيانات حكومية.

تم تداول العقود الآجلة للسكر الأبيض بارتفاع بنسبة 1٪ عند 556.50 دولارًا للطن المتري يوم الأربعاء في لندن. لقد كسبت 13٪ منذ بداية يناير وأعلى بحوالي 26٪ عما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي.

قال البنك الدولي الشهر الماضي إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد ساهم في حدوث صدمة تاريخية لأسواق السلع الأساسية بحيث ستبقي الأسعار العالمية مرتفعة حتى نهاية العام 2024. وأضاف أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية بنسبة 22.9٪ هذا العام مدفوعة بزيادة 40٪ في أسعار القمح.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تحركت ماليزيا لتقييد صادرات الدجاج إلى جيرانها، قائلة إن "أولوية الحكومة هي شعبنا". وقبل أيام فقط، حظرت الهند صادرات القمح، حيث أدت موجات الحر التي تهدد الحياة إلى إعاقة الإنتاج ودفعت الأسعار المحلية إلى مستويات قياسية. الهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم بعد الصين، لكنها ليست مصدرًا رئيسيًا للسلعة.

وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس يوم الثلاثاء، قال وزير التجارة الهندي بيوش غويال: "قواعد التصدير الخاصة بنا لا يجب أن تؤثر على الأسواق العالمية." وأضاف: "نواصل السماح بالتصدير إلى الدول المعرضة للخطر والدول المجاورة."

وعلى الرغم من هذه التطمينات، فإن القيود التي تفرضها الهند تؤكد هشاشة الوضع الغذائي العالمي. كان المشترون العالميون يأملون في أن تساعد شحنات القمح الهندي في سد الفجوة التي خلقتها الحرب في أوروبا، والتي أضرت بشحنات حيوية من الصادرات الزراعية.

ومع ذلك، كانت هناك بعض الأخبار الجيدة الأسبوع الماضي. قالت إندونيسيا إنها سترفع الحظر المفروض على صادرات زيت النخيل في أبريل. تعد الدولة أكبر منتج في العالم لهذا المنتج، والذي يستخدم على نطاق واسع كزيت للطبخ وفي العديد من المواد الغذائية.