بوتين: سنوسع عملية الدفع بالعملات الوطنية لشركاء روسيا

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حكومته تواصل تنفيذ إجراءات لمواجهة العقوبات التي فرضتها "الدول غير الصديقة" على موسكو.

وأضاف بوتين، خلال اجتماع افتراضي للمجلس الاقتصادي الأعلى لمنطقة أوراسيا، يوم الجمعة، أن "الحكومة الروسية تتخذ قرارات فورية لضمان الأداء المستقر للسوق والقطاع المالي".

وبدأت روسيا في مطالبة الدول بدفع تكاليف شحنات النفط والغاز بالروبل، لكن بوتين يقول إن السياسة ستُعكس بالنسبة لـ"بعض الشركاء"، وقال: "إننا نوسع ممارسة الدفع بالعملات الوطنية لتلك البلدان التي أثبتت أنها شركاء موثوق بهم لروسيا".

وتطرق الرئيس الروسي إلى قضية انعدام الأمن الغذائي، التي برزت إلى الواجهة بسبب غزو روسيا لأوكرانيا، أحد أكبر منتجي الحبوب في أوروبا.

وقال إن "روسيا والأعضاء الآخرين في منظمتنا يتصرفون بمسؤولية أكبر"، مضيفًا أن الدول الأوروبية الآسيوية "تتمتع بالاكتفاء الذاتي الكامل عندما يتعلق الأمر بهذه المنتجات".

وأضاف بوتين أن الاهتمام بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي يتزايد "على الرغم من الوضع الدولي المعقد"، وتابع: "بالنسبة لروسيا، فإن تعميق العلاقات مع جميع الشركاء في أوراسيا أمر مهم للغاية".

وانعقد اجتماع المجلس الاقتصادي الأوراسي في اليوم الثاني لمنتدى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي المنعقد في قرغيزستان.