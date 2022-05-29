بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون لير لاين، والحجة التي قدمتها للسبب وراء عدم وقف أوروبا شراء النفط الروسي أو ما وصفته بـ"نفط بوتين" الامر الذي أشعل موجة سخرية واسعة.

سبق للسيدة أورسولا فون دير لين أن أجابت بطريقة ساذجة على سؤال مذيعة قناة MSNBC حول لماذا لا تتوقف #أوروبا عن شراء #النفط الروسي مباشرة؟ قائلة: نحن إذا توقفنا عن شراء نفط "بوتين" فإنه سيبيعه لغيرنا بسعر أكبر وسيجني فائدة أكثر، لهذا يجب علينا أن نستمر بالشراء لكي لا يستفيد". https://t.co/TqP2hDXhDo

التصريح أدلت به أورسولا فون لير لاين بمقابلة على قناة MSNBC، حيث قالت: "ما علينا دوما القيام به هو إيجاد التوازن الصحيح بين عدم إلحاق الضرر باقتصادنا لأن هذا هو الجانب الأقوى لدينا أمام هذا العدوان الروسي، عدوان بوتين، وآخذ مثال النفط، ما ينبغي علينا الحذر منه هو أنه في حال قمنا بقطع كامل وبشكل فوري من اليوم للنفط (الروسي) فهو (بوتين) قد يتمكن من أخذ النفط الذي لا يبيعه للاتحاد الأوروبي إلى السوق العالمي حيث ستزداد الأسعار ويبيعه مقابل المزيد.."

تخيل 😂 أورسولا رئيسة الاتحاد الأوروبي: "نحتاج إلى شراء النفط الروسي حتى لا يحقق بوتين المزيد من الأرباح في مكان آخر" ... خطة رائعة😂 https://t.co/dv9fAnLQPD

وتابعت المسؤولة الأوروبية قائلة: "علينا أن نكون استراتيجيين للغاية حيال كيفية التعامل مع هذا الموضوع، وأيضا أهمية أن نقنع باقي العالم من أن نجفف مصادره.."

بعد فشلها في اقناع الاتحاد الاوروبي بحظر النفط الروسي، اورسولا فون دير لاين تقول: لن نحظر النفط الروسي لئلا يبيعه بوتين للعالم بأسعار أعلى ويستفيد. علينا شراء النفط لئلا يستفيد 🤔 https://t.co/QR7jUgxGP7

وأضافت: "مع مرور الوقت ما نقوم به هو التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بأنواع الثلاثة وعدم العودة له مجددا أبدا.."

❗️رئيسة المفوضية الاوربية "أورسولا فون دير ": لإنقاذ أوروبا من بوتين ، يجب أن نستمر في شراء النفط الروسي. لأننا إذا لم نفعل ذلك ، فسوف يبيعه بوتين في مكان آخر ويربح أكثر من الأسعار المرتفعة ، لذلك من الأفضل أن نشتري النفط الروسي ولا نسمح له بالربح 🫥 https://t.co/whKBGZIN30

​ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قال في تصريحات، الثلاثاء، إن بعض الدول الأوروبية لا يمكنها التخلي عن النفط الروسي، مضيفا خلال اجتماع بشأن صناعة النفط: "الدول الأوروبية تواصل فرض عقوبات جديدة على أسواق النفط والغاز، كل هذا يؤدي إلى التضخم لكن بدلا من الاعتراف بأخطائهم هم يبحثون عن شخص يلومه".

وتابع: "يدرك الأوروبيون أنهم لا يستطيعون التخلي تمامًا عن موارد الطاقة الروسية ومن الواضح أيضًا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي ترتفع فيها حصة الطاقة الروسية بشكل خاص، لن تكون قادرة على التخلي عن طاقتنا لفترة طويلة".

وذكر أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي "والتصريحات بشأن التخلي التام عن مصادر الطاقة الروسية تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار النفط".

​