ضجة وسخرية بعد كشف سبب عدم وقف شراء نفط بوتين بتصريح رئيسة المفوضية الأوروبية

اقتصاد
نشر
دقيقتين قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
بوتين يجبر الغرب على الدفع بالروبل مقابل الغاز.. ما تداعيات ذلك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون لير لاين، والحجة التي قدمتها للسبب وراء عدم وقف أوروبا شراء النفط الروسي أو ما وصفته بـ"نفط بوتين" الامر الذي أشعل موجة سخرية واسعة.

التصريح أدلت به أورسولا فون لير لاين بمقابلة على قناة MSNBC، حيث قالت: "ما علينا دوما القيام به هو إيجاد التوازن الصحيح بين عدم إلحاق الضرر باقتصادنا لأن هذا هو الجانب الأقوى لدينا أمام هذا العدوان الروسي، عدوان بوتين، وآخذ مثال النفط، ما ينبغي علينا الحذر منه هو أنه في حال قمنا بقطع كامل وبشكل فوري من اليوم للنفط (الروسي) فهو (بوتين) قد يتمكن من أخذ النفط الذي لا يبيعه للاتحاد الأوروبي إلى السوق العالمي حيث ستزداد الأسعار ويبيعه مقابل المزيد.."

وتابعت المسؤولة الأوروبية قائلة: "علينا أن نكون استراتيجيين للغاية حيال كيفية التعامل مع هذا الموضوع، وأيضا أهمية أن نقنع باقي العالم من أن نجفف مصادره.."

وأضافت: "مع مرور الوقت ما نقوم به هو التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي بأنواع الثلاثة وعدم العودة له مجددا أبدا.."

​ويذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين قال في تصريحات، الثلاثاء، إن بعض الدول الأوروبية لا يمكنها التخلي عن النفط الروسي، مضيفا خلال اجتماع بشأن صناعة النفط: "الدول الأوروبية تواصل فرض عقوبات جديدة على أسواق النفط والغاز، كل هذا يؤدي إلى التضخم لكن بدلا من الاعتراف بأخطائهم هم يبحثون عن شخص يلومه".

وتابع: "يدرك الأوروبيون أنهم لا يستطيعون التخلي تمامًا عن موارد الطاقة الروسية ومن الواضح أيضًا أن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي ترتفع فيها حصة الطاقة الروسية بشكل خاص، لن تكون قادرة على التخلي عن طاقتنا لفترة طويلة".

وذكر أن القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي "والتصريحات بشأن التخلي التام عن مصادر الطاقة الروسية تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار النفط".

قد يهمك أيضاً

بوتين: سنوسع عملية الدفع بالعملات الوطنية لشركاء روسيا

© 2022 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.