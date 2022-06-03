11 دقيقة فقط.. تفاعل على معنى المدة التي احتاجتها أوبك+ لإعلان اتفاق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تناولت المدة الزمنية القياسية التي استغرقتها الدول الأعضاء بمجموعة أوبك+ للتوصل إلى اتفاق حول معدل انتاج النفط باجتماعها، الخميس، الأمر الذي اثار تفاعلا حول دلالات ذلك.

وتداول نشطاء مقطع فيديو على قناة الإخبارية السعودية الحكومية، والتي تطرق فيه المذيع للمدة الزمنية موجها سؤالا لضيفه قائلا: "ما طبيعة العلاقات والتفاهمات بين دول أوبك ودول خارج أوبك في هذه الاجتماعات التي تعقدها تحت مظلة أوبك+، يعني 11 دقيقة الاجتماع الأخير فقط هو الوقت الكافي لإصدار هكذا قرار و13 دقيقة في الاجتماع الماضي؟ كيف تتم هذه التفاهمات؟"

وكان تحالف "أوبك بلس" قد اتفق على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل ومثلها في أغسطس/آب.

وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس/آب، وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز والشهرين اللذين يتبعانه.

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