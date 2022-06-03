11 دقيقة فقط.. تفاعل على معنى المدة التي احتاجتها أوبك+ لإعلان اتفاق

أمين عام أوبك لـCNN في الذكرى الـ60 للمنظمة: التعافي الاقتصادي لا يزال ضعيفاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير تناولت المدة الزمنية القياسية التي استغرقتها الدول الأعضاء بمجموعة أوبك+ للتوصل إلى اتفاق حول معدل انتاج النفط باجتماعها، الخميس، الأمر الذي اثار تفاعلا حول دلالات ذلك.

فيديو | اجتماع #أوبك+ استغرق 11 دقيقة وما قبله 13 دقيقة.. هل ذلك يعكس قوة الاتفاق والتحالف؟ #هنا_الرياض https://t.co/rtAUvDxGDp

وتداول نشطاء مقطع فيديو على قناة الإخبارية السعودية الحكومية، والتي تطرق فيه المذيع للمدة الزمنية موجها سؤالا لضيفه قائلا: "ما طبيعة العلاقات والتفاهمات بين دول أوبك ودول خارج أوبك في هذه الاجتماعات التي تعقدها تحت مظلة أوبك+، يعني 11 دقيقة الاجتماع الأخير فقط هو الوقت الكافي لإصدار هكذا قرار و13 دقيقة في الاجتماع الماضي؟ كيف تتم هذه التفاهمات؟"

روسيا وكافة دول تحالف أوبك بلس متفقة على الزيادة التي أقرت في الاجتماع القصير (11 دقيقة) https://t.co/Sg1Ce3HFfB

وكان تحالف "أوبك بلس" قد اتفق على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل ومثلها في أغسطس/آب.

#المملكة_العربية_السعودية تُدير بحنكة بالغة احتماع #أوبك . في اجتماع استغرق فقط 11 دقيقة . @OPECSecretariat https://t.co/m9k3atMOK4

وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس/آب، وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز والشهرين اللذين يتبعانه.