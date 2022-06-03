دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على قناة CNBC الأمريكية تطرق لاجتماع منظمة أوبك وشركاءها "أوبك +"، الخميس، واعتبار المملكة "البنك المركزي للنفط" وأن ذلك "انتصار سياسي للسعودية" الأمر الذي أثار ضجة.

قناة CNBC الأمريكية 🇺🇸: "التعديلات الأخيرة على جدول إعادة الإنتاج تعتبر انتصارًا للسياسية #السعودية 🇸🇦 .. وتأكيد جديد على أن #الرياض 🇸🇦 بمثابة البنك المركزي ل #النفط عالميًا 🇺🇳". #أرامكو_السعودية ❤️🇸🇦❤️ #رؤية_السعودية_2030 🇸🇦❤️🇸🇦 https://t.co/ACSZLekcic

وسأل المذيع في التقرير قائلا: "هل يمكن أن يكون انتصارا سياسيا للمملكة لتقول اليوم أنه نحن إما أننا سنرفع انتاج النفط إلى (س) أو أن هناك احتمالية لرفع الإنتاج رغم اتفاقنا الحالي دون خرقه ولكن لإنقاذ أسواق النفط العالمية وهذا بمثابة غصن زيتون (رمز للسلام) لإدارة بايدن كما أنه يسد الفجوة لأنني حقا لا اعتبر وقولي لي رأيك بأن السعودية تريد نفطا بسعر 175 دولارا للبرميل؟"

هل يمكن أن يكون رفع الإنتاج بمقدار محدد انتصارا سياسيا للمملكة؟! التعديل على حجم إنتاج #النفط يبقي #السعودية كالبنك المركزي للنفط ستبقى السياسة النفطية السعودية صمام أمان لقطاع الطاقة وسوق النفط العالمية. https://t.co/Yqr8NdmqBn

لترد المحللة بأسواق النفط قائلة: "لا، لا اعتقد أنهم (السعودية) يريدون سعر نفط بـ175 دولارا للبرميل، اعتقد أن اجراء تعديلات على جدول إعادة الإنتاج لاشك يبقى السعودية بدور البنك المركزي للنفط، كما اعتقد أن زيارة يبدو أنه سيقوم بزيارة السعودية واجراء الاجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان في الرياض واعتقد أن هذا انتصار سياسي كبير للمملكة.."

قناة CNBC الأمريكية: . التعديلات الأخيرة على جدول إعادة انتاج النفط تعتبر انتصارًا للسياسية #السعودية .. و تأكيد جديد يثبت أن #السعودية هي البنك المركزي للبترول في العالم. . . إنها السعودية يا سادة🇸🇦 https://t.co/rE94gvFQ1y

وكان تحالف "أوبك بلس" قد اتفق على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل ومثلها في أغسطس/آب.

قناة CNBC الأمريكية: التعديلات الأخيرة على جدول إعادة الإنتاج تعتبر انتصارًا للسياسية #السعودية.. وتأكيد جديد على أن الرياض بمثابة البنك المركزي للبترول عالميًا 🇸🇦 https://t.co/vqsUwD6tRr

وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس/آب، وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز والشهرين اللذين يتبعانه.