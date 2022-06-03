"السعودية انتصرت".. ضجة يثيرها تقرير قناة أمريكية بعد إعلان أوبك+ وذهاب بايدن للمملكة للقاء محمد بن سلمان

اقتصاد
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على قناة CNBC الأمريكية تطرق لاجتماع منظمة أوبك وشركاءها "أوبك +"، الخميس، واعتبار المملكة "البنك المركزي للنفط" وأن ذلك "انتصار سياسي للسعودية" الأمر الذي أثار ضجة.

وسأل المذيع في التقرير قائلا: "هل يمكن أن يكون انتصارا سياسيا للمملكة لتقول اليوم أنه نحن إما أننا سنرفع انتاج النفط إلى (س) أو أن هناك احتمالية لرفع الإنتاج رغم اتفاقنا الحالي دون خرقه ولكن لإنقاذ أسواق النفط العالمية وهذا بمثابة غصن زيتون (رمز للسلام) لإدارة بايدن كما أنه يسد الفجوة لأنني حقا لا اعتبر وقولي لي رأيك بأن السعودية تريد نفطا بسعر 175 دولارا للبرميل؟"

لترد المحللة بأسواق النفط قائلة: "لا، لا اعتقد أنهم (السعودية) يريدون سعر نفط بـ175 دولارا للبرميل، اعتقد أن اجراء تعديلات على جدول إعادة الإنتاج لاشك يبقى السعودية بدور البنك المركزي للنفط، كما اعتقد أن زيارة يبدو أنه سيقوم بزيارة السعودية واجراء الاجتماع مع ولي العهد محمد بن سلمان في الرياض واعتقد أن هذا انتصار سياسي كبير للمملكة.."

وكان تحالف "أوبك بلس" قد اتفق على زيادة الإنتاج بأكثر من المتوقع، الخميس، لتكون الزيادة بمقدار 648 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز المقبل ومثلها في أغسطس/آب.

وأعلن التحالف أنه سيبدأ بضخ هذه الكمية الإضافية ابتداء من الشهر المقبل وسيزيدها بنفس المقدار في أغسطس/آب، وذلك بعد أن تعهد سابقا بزيادة الإنتاج بمقدار 432 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز والشهرين اللذين يتبعانه.

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