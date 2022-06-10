تقرير عن حجم ما تجنيه السعودية يوميا من بيع النفط يثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقريرا نشرته بلومبيرغ عن حجم الأموال التي تجنيها المملكة العربية السعودية من بيع النفط يوميا والتي زعمت أنها تبلغ "مليار دولار في اليوم".

السعودية لا تتحكم باسعار النفط ومن صالحها على المدى البعيد بقاء الاسعار اقل من ٩٠$ والكل يعلم ان ارتفاع الاسعار وتجاوزها ١٢٠$ تسببت به امريكا و سياساتها للمناخ و سوء ادارة مخزونها النفطي وعدم زيادة الطاقة التكريرية للمصافي الامريكية مما تسبب بنقص المعروض من بنزين وديزل-ثم الحرب https://t.co/Grx874M43u

وقالت بلومبيرغ في تقريرها: "مع اضطراب سوق النفط، أصبح لدى أكبر مصدر للنفط الخام في العالم مرة أخرى القدرة على تلبية الطلب.. فهي تجني مليار دولار يوميًا من النفط، ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، جنبًا إلى جنب مع الهند، أسرع من أي دولة من دول مجموعة العشرين".

بلومبيرغ: المملكة العربية السعودية اقتصادها ينمو بشكل كبير وسريع حيث تجني مليار دولار يوميًا من النفط ومن المتوقع ان يكون اقتصادها اكبر من أي دولة من دول مجموعة العشرين https://t.co/uoa5BIAi3s

​وكانت أسعار النفط حول العالم قد شهدت في الثاني من الشهر الجاري ارتفاعا ملحوظا بعد إعلان تحالف "أوبك +" زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يوميا، في خطوة وصفها رئيس شركة الاستشارات (Rapidan Energy) بـ"الرمزية" من جانب السعودية أكثر منها مؤثرة بالفعل في السوق.

🛑خبر : السعودية تجني مليار دولار يومياً من النفط، مما يمنح الرياض الفرصة لإعادة صياغة علاقاتها مع الولايات المتحدة بشروطها الخاصة. https://t.co/bzI1ELmbkT

وقفز سعر خام برنت بنسبة 1.5% ليصل سعر البرميل إلى 118 دولارا أمريكي بعد أن كان 113 دولارا أمريكيا مطلع اليوم.

#بلومبيرج 🇺🇸: "#السعودية 🇸🇦 تجني مليار دولار يومياً من #النفط مما يمنح #الرياض 🇸🇦 الفرصة لإعادة صياغة علاقاتها مع #الولايات_المتحدة 🇺🇸 بشروطها الخاصة". #رؤية_السعودية_2030 🇸🇦❤️🇸🇦 https://t.co/hzmGUPKTsr

وتؤكد هذه المؤشرات حقيقة أن الزيادة الطارئة من جانب "أوبك +" ليست كافية لحل مشكلة الإنتاج والحفاظ على استقرار الأسعار.

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