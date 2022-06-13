دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تلقت شركة بلتون المالية القابضة - إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم المالية القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس - عرضي شراء خلال أسبوع؛ الأول من شركة دبليوم إم للاستشارات، والثاني من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية. وتوقع خبراء أن يتجه "ساويرس" إلى التخارج من بلتون في ظل ما تحققه الشركة من خسائر خلال السنوات القليلة الماضية.

وتقدمت شركة "دبليوم إم للاستشارات" بالتحالف مع مستثمرين استراتيجيين، في 5 يونيو/ حزيران، بعرض استحواذ على شركة بلتون المالية القابضة بسعر مبدئي 1.35 جنيه، ووافقت بلتون على بدء "دبليوم إم" إجراءات الفحص النافي للجهالة، قبل أن تتلقى عرضًا جديدًا، الأحد، من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية بسعر مبدئي قدره 1.485 جنيه للسهم الواحد.

ترى رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية رئيس مجلس إدارة شركة "ثري واي" لتداول الأوراق المالية، أن توجه الدولة المصرية لطرح حصص من شركات حكومية وتابعة للجيش بالبورصة، وتخارج الدولة من إدارة بعض القطاعات الاقتصادية، دفع المستثمرين الأجانب إلى إعادة النظر لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، خاصة أن أسعارها في الوقت الحالي مغرية نتيجة الهبوط المتتالي للبورصة وخفض سعر الجنيه، ولذا أصبحت أكثر جذبًا للمستثمرين.

وكلّف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وزارة المالية إلى إعداد تصور محدّث لبرنامج الطروحات الحكومية، مع إدراج شركات الخدمة الوطنية التابعة للجيش ضمن البرنامج، فضلاً عن إعداد البرنامج الزمني للطروحات المتوافق عليها، إضافة إلى دراسة القوانين والرسوم التي من شأنها تشجيع الاستثمار بالبورصة، وكذا الاتفاق مع كل الجهات على الأسهم التي سيتم طرحها والبنوك الاستثمارية المنوطة بأعمال التقييم، حسب بيان رسمي.

ودللت "يعقوب"، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، على حديثها حول الاهتمام الأجنبي بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية المصرية، بعدد العروض التي تلقتها كبرى الشركات في هذا القطاع خلال الفترة الماضية، وأبرزها عرض بنك أبوظبي الأول الاستحواذ على المجموعة المالية هيرميس، وشائعة عرض صندوق خليجي الاستحواذ على شركة "سي آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية، وأخيرًا تلقي شركة بلتون المالية القابضة عرضين للاستحواذ خلال أسبوع.

وتقدم بنك أبو ظبي الأول، خلال فبراير/ شباط، بعرض استحواذ على المجموعة المالية هيرميس بسعر مبدئي 19 جنيهًا للسهم الواحد، قبل أن يتراجع بعدها بشهرين عن العرض.

وقالت رانيا يعقوب إن تدني أسعار الأصول المصرية أغرى مستثمرين أجانب، خاصة من دول الخليج، التي تنتعش اقتصاداتها في الوقت الحالي بفضل ارتفاع سعر النفط، إلى التقدم بعروض استحواذ على قطاعات مختلفة، ليس قطاع الخدمات المالية فقط.

وحول احتمالية قبول عرض شيميرا للاستحواذ على بلتون، قالت "يعقوب" إن الموافقة على هذا العرض سيخضع لعدة إجراءات أولها تعيين مجلس إدارة شركة بلتون مستشارًا ماليًا مستقلا لإعداد دراسة قيمة عادلة للشركة، ووفقا لذلك سيتم اتخاذ قرار قبول العرض من عدمه، للحفاظ على حقوق المساهمين، مضيفة: "أعتقد أن يقبل المساهم الرئيسي رجل الأعمال نجيب ساويرس فكرة التخارج من شركة بلتون في ظل تحقيق قطاع السمسرة بالشركة خسائر خلال السنوات الماضية".

وأوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية إجراءات الفحص النافي للجهالة من قبل شركة "دبليو أم للاستشارات" على شركة بلتون، وذلك بناءً على طلب الأخير بعد تقدم شركة شيميرا للاستثمار بعرض أعلى في السعر.

وحول أسباب التقدم بأكثر من عرض استحواذ على بلتون خلال أسبوع، فسّرت رانيا يعقوب، هذه العروض بأن شركة بلتون الوحيدة بين الشركات الكبرى العاملة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية التي تعاني من خسائر بصورة متتالية خلال السنوات القليلة الماضية، مما يخفض من تقييم الشركة، وبالتالي هي فرصة للاقتناء أمام الراغبين في شراء الشركة، في ظل توجه الدولة نحو إجراء طروحات عديدة خلال الفترة المقبلة.

وحققت شركة بلتون خسائر بلغت 169.76 مليون جنيه (أكثر من 9 ملايين دولار) خلال 2021، مقابل خسائر بلغت 132.42 مليون جنيه (7 ملايين دولار) في 2020، بنسبة نمو أكثر من 28%.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية معتصم الشهيدي، إن تقديم عرضين للاستحواذ على شركة بلتون خلال أقل من أسبوع سببه الحصة السوقية للشركة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وحجم ما تمتلكه من تراخيص وأنشطة غير مصرفية مما يغري مستثمرين للتقدم بعروض شراء، غير أنه لفت أن سعر سهم "بلتون" بالعروض المقدمة ضعيف، ولكنه يعكس تحقيق الشركة خسائر خلال السنوات القليلة الماضية آخرها بقيمة حوالي 170 مليون جنيه خلال عام 2021.

أشار "الشهيدي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن موافقة مجلس إدارة بلتون على إجراء شركة دبليوم إم للاستشارات الفحص النافي للجهالة رغم تقدمه بسعر ضعيف للسهم، دلالة على موافقة المالك الرئيسي للشركة رجل الأعمال نجيب ساويرس على البيع، في ظل الموقف المالي لبلتون.

قال معتصم الشهيدي إن العامل الرئيسي لحسم مساهمي الأقلية الاستجابة للعرض، هو خبرات الشركة المقدمة العرض وخطته لتطوير شركة بلتون خلال الفترة المقبلة، وبناءً عليه سيحدد المستثمرون الأفراد أصحاب الأقلية في السهم، إمكانية البيع للمستثمر الجديد أو الاستمرار في السهم والاستفادة من خطة تطوير الشركة، خاصة أن مستوى السعر المقدم يرتفع بنسبة 45% عن آخر سعر قبل تقديم عروض الشراء.

وارتفع سهم بلتون بنسبة 11.16% خلال جلسة تداول الإثنين، ليصل إلى مستوى 1.265 جنيه بحجم تداول 15.6 مليون سهم بقيمة 20.1 مليون جنيه.