بالأرقام.. ماذا حلّ بالحكومة التي اشترت عملة بيتكوين العام الماضي؟

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- احتضنت السلفادور عملة البيتكوين العام الماضي، حيث اشترت الحكومة مئات من العملات المشفرة مؤكدة على أن العملة المشفرة ستصبح معتمدة قانونيا بالعالم.

ولكن مع التباطؤ والخسائر الفادحة التي يتكبدها سوق العملات المشفرة، فقدت السلفادور قيمة استثمارها بما لا يقل عن 50 مليون دولار، حيث أنها ومنذ سبتمبر/ أيلول 2021، اشترت بقيادة الرئيس نجيب بوكيل، 2301 عملة بيتكوين بقيمة 103 ملايين دولار، الآن، تبلغ قيمتها حوالي 51 مليون دولار.

وكان سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً، والذي نما بسرعة خلال الوباء، قد شهد تراجعاً في الأشهر الأخيرة، حيث أنه وحتى يوم الاثنين، انخفضت قيمة البيتكوين إلى ما دون 24000 دولار، مسجلة أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2020.

وردًا على تقرير بأن الانخفاض لا يمثل سوى نسبة صغيرة من ميزانية السلفادور الوطنية، غرد رد من وزير المالية بالبلاد قائلا: "تخبرني أنه يجب علينا شراء المزيد من بيتكوين؟".