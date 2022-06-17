الصناعة الصينية.. بكين تطلق ثالث حاملة طائرات وتكشف دلالة اسمها

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نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)—أعلنت الصين، الجمعة، إطلاق ثالث حاملة طائرات في شانغهاي وتمت تسميتها باسم " فوجيان"، وقد صممتها البلاد وبنتها بشكل كامل، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية "شنخوا".

اسم حاملات الطائرات أطلق تيمنا بمقاطعة الصين الساحلية "فوجيان" مع لياونينغ في الشمال الشرقي وشاندونغ في الشرق، وتقع فوجيان في الجنوب الشرقي وهي أقرب مقاطعة لتايوان، ويفصل بينهما مضيق يقل عرضه عن 80 ميلاً (128 كيلومترًا) في أضيق نقطة فيه.

ويعد نظام الإطلاق بمساعدة المنجنيق ترقية رئيسية من نظام أسلوب القفز على الجليد الأقل تقدمًا المستخدم في Liaoning و Shandong، وهما أسلاف حاملة الطائرات الجديدة، وفقًا لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) ، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن.

بالإضافة إلى نظام الإطلاق، تم تجهيز فوجيان بأجهزة منع وإزاحة حمولة كاملة تزيد عن 80 ألف طن، حسبما ذكرت شينخوا، مضيفة أن السفينة ستجري اختبارات الإرساء واختبارات الملاحة بعد الإطلاق.