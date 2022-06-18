مؤشر ستاندرد آند بورز يسجل أسوأ أسبوع منذ 2020

في دقيقة فقط.. شاهد ماذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة في أمريكا

ما معنى معدلات الفائدة السالبة؟ وكيف يمكن أن تؤثر على حياتنا؟

(CNN)-- ارتفعت الأسهم الأمريكية، يوم الجمعة، ولكن ليس بما يكفي للتخفيف من آثار عمليات البيع في الأيام السابقة، وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أسوأ أسبوع له على الإطلاق منذ عام 2020 ودخل ما يعرف بـ"السوق الهابطة".

وجاء التباطؤ، يوم الأربعاء، بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع في 28 عاما.

وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن ارتفاعا مشابها قد يأتي في يوليو/ تموز إذا لم تتحسن البيانات الاقتصادية، وقال إنه سيكون من الصعب تجنب الهبوط الحاد والركود الاقتصادي اللاحق.

وكانت الأسهم متقلبة في تداول بعد ظهر يوم الجمعة، وتتنقل بين المكاسب والخسائر بسرعة بسبب ظاهرة "السحر الرباعي"، التي تحدث عندما تنتهي العقود الآجلة لمؤشر الأسهم، والعقود الآجلة للأسهم الفردية، وخيارات الأسهم، وخيارات مؤشر الأسهم، وعادةً ما تؤدي الظاهرة ربع السنوية إلى زيادة كبيرة في حجم التداول وعدم القدرة على التنبؤ بالأسواق.

يذكر أن مؤشر داو جونز الصناعي انخفض 38.3 نقطة أو 0.1٪ خلال اليوم وبنسبة 4.8٪ خلال الأسبوع.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2٪ اليوم وانخفض بنسبة 5.8٪ خلال الأسبوع، وارتفع مؤشر ناسداك 1.4٪ يوم الجمعة لكنه خسر 4.8٪ خلال الأسبوع.