بقايا قمامة على سطح المريخ تشعل ضجة وناسا تعلق

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت صور لـ"قمامة" على سطح المريخ تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أشعلت ضجة وتكهنات وتساؤلات عمّا هي وكيف جاءت.

وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" نشرت الصورة على صفحتها الرسمية لبعثة المريخ قائلة بتعليق: "اكتشف فريقي شيئًا غير متوقع: إنها قطعة من بطانية حرارية يعتقدون أنها ربما أتت من مرحلة هبوطي، الحزمة النفاثة التي تعمل بالطاقة الصاروخية التي هبطت بي في عام 2021".

وتابعت الوكالة في تغريدة منفصلة: "هذا الجزء اللامع من الرقائق هو جزء من بطانية حرارية - مادة تستخدم للتحكم في درجات الحرارة.."

وأضافت: "إنها مفاجأة اكتشاف هذا هنا: كانت مرحلة نزولي على بعد حوالي 2 كيلومتر.. هل هبطت هذه القطعة هنا بعد ذلك، أم أنها هبت بفعل الرياح؟".

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