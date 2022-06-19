بقايا قمامة على سطح المريخ تشعل ضجة وناسا تعلق

هل تصبح هذه المركبة وسيلة تنقل البشر على المريخ والقمر في المستقبل؟

ناسا تبحث عن مشاركين لتجنيدهم في مهمة محاكاة كوكب المريخ لمدة عام كامل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت صور لـ"قمامة" على سطح المريخ تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أشعلت ضجة وتكهنات وتساؤلات عمّا هي وكيف جاءت.

My team has spotted something unexpected: It’s a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. https://t.co/O4rIaEABLu

وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" نشرت الصورة على صفحتها الرسمية لبعثة المريخ قائلة بتعليق: "اكتشف فريقي شيئًا غير متوقع: إنها قطعة من بطانية حرارية يعتقدون أنها ربما أتت من مرحلة هبوطي، الحزمة النفاثة التي تعمل بالطاقة الصاروخية التي هبطت بي في عام 2021".

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? https://t.co/uVx3VdYfi8

وتابعت الوكالة في تغريدة منفصلة: "هذا الجزء اللامع من الرقائق هو جزء من بطانية حرارية - مادة تستخدم للتحكم في درجات الحرارة.."

يبدو ان ان اهل المريخ لا يجمعون قمامتهم بعد التنزه مثل الامريكيين في صحراء نيفادا. https://t.co/UNnWii671n

وأضافت: "إنها مفاجأة اكتشاف هذا هنا: كانت مرحلة نزولي على بعد حوالي 2 كيلومتر.. هل هبطت هذه القطعة هنا بعد ذلك، أم أنها هبت بفعل الرياح؟".