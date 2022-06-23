دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أثبتت موثوقيتها، وذلك في كلمة أدلى بها خلال الاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية في العاصمة النمساوية، فيينا.

وأوضح الجدعان وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) أثبتت خلال السنوات الأخيرة موثوقيتها في توفير الاستقرار لإمدادات الطاقة والحفاظ على الصحة الاقتصادية العالمية.. النقص الأخير في الوقود كان مدفوعًا إلى حد كبير بنقص القدرة على التكرير، الذي أعقبه نقص الاستثمار في النفقات الرأسمالية للطاقة".

وشدد الجدهان على "ضرورة عمل الدول الأعضاء معًا من أجل بناء مستقبل قادر على الصمود أمام تغير المناخ، وأن دعم سياسات التكيف والتخفيف على حد سواء يتطلب وجود نظام مالي قوي ومنظم تنظيمًا جيدًا يوفر بيئة أعمال مستدامة".

ودعا الجدعان إلى "النظر في أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية بشكل متواز مع تحديات المناخ"، مبينا أنه "لن تتمكن أي دولة من النمو والازدهار دون توافر مصادر طاقة موثوقة لديها".