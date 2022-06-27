نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تمثل المنتجات المقلدة مشكلة كبيرة للمصممين المتميزين في جميع أنحاء العالم: فقد خسرت العلامات التجارية الفاخرة ما قيمته 98 مليار دولار بسبب مبيعات المنتجات المقلدة في عام 2017 وحده.

يمكن أن تضر هذه الخسائر بالربح والسمعة - وهذا هو السبب في أن بعض العلامات التجارية تتجه الآن إلى التكنولوجيا لحماية منتجاتها وقيمة علامتها التجارية والمستهلكين.

رغم كونها تتنافس فيما بينها، فقد انضمت مجموعة العلامات التجارية الفاخرة LVMH إلى Prada و Cartier في أبريل 2021 لتأسيس Aura Blockchain Consortium ، وهي منصة غير ربحية تخلق "توأمًا رقميًا" لمنتجات المصممين.

Blockchain عبارة عن دفتر حسابات رقمي لا يمكن تعديله أو تغييره أو العبث به. إنها نفس التقنية التي تدعم العملات المشفرة، والتي انهارت أسعارها مؤخرًا. لكن لديها العديد من التطبيقات الأخرى - وتستخدمها Aura لمنح المنتجات الفاخرة معرفًا رقميًا فريدًا يساعد العملاء على ضمان أن عملية الشراء التي يقومون بها صفقة حقيقية.

قالت دانييلا أوت، الأمينة العامة لـ Aura Blockchain Consortium إن "بلوك تشين" هي تقنية سريعة الحركة ومعقدة حقًا". وأضافت أن ما تدور حوله Aura هو جعل blockchain سهلة للعلامات التجارية الفاخرة.

حتى الآن، تستخدم أكثر من 20 علامة تجارية برنامج Aura ، مع أكثر من 17 مليون منتج مسجل على المنصة، بحسب أوت.

"التتبع والثقة"

من خلال إنشاء "توأم رقمي" للمنتجات المادية مثل الأحذية أو حقائب اليد، يقوم برنامج Aura بتجميع المعلومات مثل نوع المادة ومصدرها، ومكان صنعها وتوقيت إنتاجها وعددها.

تقول أوت إن هذا سيمنح المستهلكين مستوى أعلى من الإثبات والحماية من خلال العمل كشهادة مصادقة رقمية. وتضيف أن التوائم الرقمية، التي يمكن الوصول إليها عبر صفحة ويب أو تطبيق جوال، ستوفر مزيدًا من التبصر في أصل المنتج، مما يعزز "إمكانية التتبع والثقة" حول الاستدامة والقضايا الأخلاقية للمستهلكين الواعين.

رغم ذلك، فإن blockchain له حدوده، فالمعلومات موثوقة فقط على قدر الشخص الذي يدخلها، كما تقول أوت، وتحذر من أنه "إذا لم يكن للعلامة التجارية علاقة جيدة مع المورد، فإن بلوك تشين لن تساعد."

التكنولوجيا الحديثة

تستخدم ماركات الأزياء الأخرى أيضًا أدوات بلوك تشين. يمكن أن يكون إنشاء هوية رقمية مهمًا بشكل متزايد لبائعي السلع الفاخرة المستعملة، وهو سوق سريع النمو.

يقول أوت إن تقنية Blockchain يمكن أن تكون مفيدة أيضًا بخلاف الموضة: يمكن أن تستفيد القطاعات الفاخرة بما في ذلك الفن ومستحضرات التجميل والعطور والأثاث. في المستقبل، تقول أوت إن دفتر الحسابات يمكن أن يحتوي أيضًا على معلومات حول صيانة المنتج، مما يساعد على تحديد قيمة المنتج بشكل أفضل لإعادة بيعه.

أحدث إضافة إلى كونسورتيوم Aura هي شركة تصنيع السيارات الألمانية Mercedes-Benz، التي انضمت كعضو مؤسس وتخطط لاستخدام المنصة لاستكشاف جوانب مختلفة من العلامات التجارية الرقمية، مثل إنشاء NFTs (الرموز غير القابلة للاستبدال) أو تجارب فنية رقمية داخل السيارة.