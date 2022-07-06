وزير خارجية أوروبي لـCNN: فرض حظر على النفط الروسي مستحيل

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال بيتر زيجارتو، وزير الخارجية المجر إن بلاده لن تشارك في حظر النفط الروسي لأنه "من المستحيل ماديًا" بالنسبة لهنغاريا القيام بذلك.

وأوضح الوزير المجري لمذيعة CNN كريستيان أمانبور أنه "من المستحيل ماديا، لا نريد أن يدفع الهنغاريون ثمن الحرب.. ليست مسؤولية الشعب الهنغاري أن الحرب قد اندلعت.. لم نكن نريد هذه الحرب.. لا نريد هذه الحرب، لكن لا يمكننا حلها غدًا، ولا يمكننا حلها العام المقبل فيما يتعلق باستبدال إمدادات الطاقة الروسية بأي شيء آخر.."

وتابع الوزير قائلا: "من أجل تغيير طرق التوصيل الضخمة من الشرق إلى الغرب، إلى طرق التسليم من الشمال إلى الجنوب في وسط أوروبا، فإنك تحتاج إلى عامين والكثير من المال.."

وأضاف زيجارتو: "بضع سنوات، خمس ست سبع سنوات.. نظرًا لأنها مسألة مادية، فإن السؤال عما إذا كان بإمكانك استبدال النفط الروسي أو الغاز الروسي من أجل إدارة بلدك.. في الوقت الحالي، جوابنا هو لا".