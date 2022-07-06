أسعار النفط تنخفض دون 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مايو

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN)-- للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهرين، انخفضت أسعار النفط الخام إلى ما دون 100 دولار للبرميل، مما يعكس مخاوف المستثمرين المتزايدة بشأن الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الذي قد يحد من الطلب على النفط.

انخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 10٪ يوم الثلاثاء، ليسجل أدنى مستوى عند 97.43 دولارًا قبل أن يغلق عند 99.50 دولارًا، بانخفاض 8٪ خلال اليوم. انخفض خام برنت بأكثر من 10٪ عندما سجل أدنى مستوى لليوم عند 101.10 دولار للبرميل، قبل أن يستقر عند 102.77 دولار عند الإغلاق.

هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها خام غرب تكساس الوسيط عن 100 دولار منذ 11 مايو. وكانت هذه هي المرة الأخيرة التي انخفض فيها خام برنت، الذي عادة ما يتم تداوله أعلى قليلاً، عن 102 دولارًا للبرميل. لم يكن خام برنت أقل من 100 دولار منذ 25 أبريل.

كما تراجعت العقود الآجلة للبنزين بالجملة، حيث انخفضت بنسبة 10٪ تقريبًا لليوم عند الإغلاق، أو 36 سنتًا للغالون.

يبلغ متوسط تكلفة غالون البنزين في المضخة الآن 4.80 دولارًا، وفقًا لآخر قراءة AAA ، بانخفاض بنس واحد عن يوم الإثنين و 8 سنتات عن الأسبوع الماضي. تجاوزت أسعار البنزين حاجز 5 دولارات للمرة الأولى في 11 يونيو ووصلت إلى ذروة 5.02 دولارات للغالون في 14 يونيو.

قال توم كلوزا، الرئيس العالمي لتحليل الطاقة في OPIS ، إن المخاوف المتزايدة بشأن فرص حدوث ركود هي المحرك الرئيسي لأحدث عمليات بيع في العقود الآجلة للنفط والبنزين.

حتى وقت قريب، كان مستثمرو النفط والبنزين يعتقدون أن هناك القليل من قوى السوق لإبقاء الأسعار تحت السيطرة على المدى القريب. وقال "هناك الآن خطر هبوط كبير محسوس مرتبط بمخاطر الركود".

كانت هناك مخاوف متزايدة من حدوث ركود في الأسابيع الأخيرة، مما ساعد على انخفاض أسعار النفط بحدة. كان خام برنت عند 123.58 دولارًا للبرميل في 8 يونيو، بينما كان خام غرب تكساس الوسيط عند 122.11 دولارًا. ولكن منذ تلك الذروة، أظهر مؤشر أسعار المستهلك أن أسعار المستهلك وصلت إلى أعلى مستوى لها في 40 عامًا، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية كوسيلة لمكافحة ضغوط الأسعار هذه. وقد أدى ذلك إلى زيادة التوقعات بأن تحركات البنك المركزي العنيفة لتهدئة الاقتصاد قد تتسبب في فقدان الوظائف وحدوث ركود.

ارتفعت أسعار النفط والغاز في وقت سابق من هذا العام بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إلى فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، مما أدى فعليًا إلى خنق أحد أكبر المنتجين في العالم.

لكن المعروض من النفط ليس سوى جزء من المعادلة التي يأخذها المتداولون في الاعتبار عند المزايدة على العقود الآجلة للنفط. الطلب هو الجزء الآخر. ولا شيء يقتل الطلب مثل الركود الذي يقلل النشاط الاقتصادي بشكل عام. عندما يتم تسريح الناس، يكون هناك عدد أقل من الأشخاص الذين يقودون سياراتهم إلى العمل أو إلى المتجر أو إلى وجهات أخرى.

كانت المرة السابقة التي وصل فيها البنزين إلى مستوى قياسي خلال فترة الركود العظيم، عندما بلغ المتوسط الوطني 4.11 دولار للغالون في يوليو 2008. ولكن بحلول نهاية ذلك العام، انخفض بنسبة 60٪، إلى 1.62 دولار للغالون، مع انخفاض الطلب. لكن البنزين الرخيص لم يكن عزاءًا يذكر لما يقرب من 3 ملايين شخص فقدوا وظائفهم خلال تلك الأشهر الخمسة.

حتى الآن، شهد السائقون ارتياحًا ضئيلًا نسبيًا جراء الانخفاض الأخير في العقود الآجلة للنفط والبنزين. ليس لدى تجار التجزئة في الولايات المتحدة حافز كبير لخفض الأسعار بعمق أكبر مع الطلب القوي على البنزين مع موسم القيادة الصيفي.

وقال كلوزا إنه يمكن أن يكون هناك المزيد من انخفاض الأسعار عند المضخة على المدى القريب - لن يكون الانخفاض بمقدار 10 سنتات أخرى للغالون في الأسبوع المقبل أو نحو ذلك مفاجأة. سيراقب مالكو المحطات الذين يدفعون أقل مقابل البنزين بالجملة مقدار المدخرات التي ينقلها منافسوهم إلى العملاء قبل أن يحددوا أسعارهم الخاصة. لكن كلوزا قال إن التعبير القائل بأن أسعار البنزين ترتفع مثل الصاروخ وتنخفض مثل الريشة من المرجح أن تظهر مرة أخرى.

وتوقع أنه لن يكون هناك أي انخفاض كبير على الأرجح حتى يتم إعادة فتح المدارس وينتهي موسم القيادة الصيفي هذا الخريف. هناك أيضًا مخاطر من أن التطورات الإضافية في صادرات النفط الروسية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا أو الأعاصير التي تضرب البنية التحتية النفطية الأمريكية على طول ساحل الخليج قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسرعة مرة أخرى.