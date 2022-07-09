بوتين يحث شركات الطاقة الروسية على الاستعداد لعقوبات أوروبية

بوتين: قوة أمريكا العظمى في العالم اقتربت لحظاتها من النهاية

(CNN)-- حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، شركات الطاقة في بلاده على الاستعداد للتعرض لحزمة عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقال بوتين، في اجتماع مع الحكومة الروسية: "كما تعلمون قدم الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات أخرى ضد روسيا مع حظر نفطي، يجب أن تكون الشركات المحلية جاهزة لهذا القرار".

وأضاف أن "الغرب يحاول إجبار الدول الأخرى على زيادة إنتاج الطاقة، لكن السوق الروسية مستقرة"، وتابع: "منذ بداية العام، تجاوز مستوى إنتاج النفط العام السابق بنسبة 3.5٪، وانخفض إنتاج الغاز للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مايو، ولكن بشكل طفيف فقط، بنسبة 2٪ فقط".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي وافق، في مايو/أيار، على حظر 90٪ من النفط الذي يستورده من روسيا.